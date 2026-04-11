Rally Regional: Mauro Debasa pisó fuerte y manda en Roca

Mauro Debasa fue de menos a más y marca el ritmo en la primera etapa del rally de Roca.

El rally de General Roca entregó una primera etapa exigente. La segunda fecha del Regional tuvo varios condimentos y dejó atrás la jornada inicial, donde las huellas del paso de las máquinas dejaron un deterioro en los caminos.

La etapa inicial tuvo inconvenientes en su desarrollo que complicaron el panorama y retrasaron la prueba. Hubo un par de accidentes y vuelcos que solo dejaron daños materiales.

En la clasificación general se impuso Mauro Debasa, uno de los candidatos en la previa, que logró el mejor registro con el Ford Ka. El piloto de Catriel también lidera en su división la A6. En el segundo lugar se ubica el neuquino Ezequiel Klein y tercero en la A6 marcha Claudio Bustos.

Los locales Octavio Fernández y Fede Centani mandan en la N2. (Foto: Andrés Maripe)

En la N2, los locales Octavio Fernández y Federico Centani son los líderes de la división. En N1, manda el roquense Agustín Pistagnesi de gran labor en la etapa inicial.

Agustín Pistagnesi, con baúl abierto en el primer especial, lidera en la N1. (Foto: Andrés Maripe)

En RC5, Lucas Craievich es el puntero y en la A8 se impone Facundo Sabas. La A7 es liderada por Juan Lovagnini y en la A1 es puntero Fabio Regliner. La división debutante: RC5 Ligt tiene a Felipe Debasa como líder.

Este domingo, desde las 9:58, se larga el tramo Mainqué-Casa Rolán (7,7 kilómetros) y Cervantes-Cantera Gómez (12 kilómetros). Ambos serán recorridos en dos oportunidades.

La prueba especial 9 será en el Autódromo (3 km), a las 14:35, que cierra la segunda fecha del certamen Regional.