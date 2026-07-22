Tomás Etcheverry cortó la mala racha y avanzó en Kitzbühel; también ganaron Sebastián Báez y Mariano Navone

El argentino es uno de los máximos favoritos al título en Austria.

El tenista platense Tomás Etcheverry hizo gala de su condición de favorito y avanzó hoy a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel (Austria), con disputa sobre polvo de ladrillo, logrando de esta forma cortar una racha adversa en el circuito profesional.

Tomy, 31° del ranking mundial y 4° máximo favorito del certamen, pudo con el local Jurij Rodionov (145°) tras vencerlo por 6-2 y 7-6 (4), en una hora y 50 minutos de partido, aunque con algo de polémica en el cierre del encuentro.

En pleno tiebreak, una pelota del tenista local se había ido claramente larga, pero el ojo de halcón no lo percató. Aun así, luego de varios segundos el juez de silla le dio la derecha al argentino, que así quedó con match point a favor.

🇦🇷 ¡VAMOS, TOMY!



Tomás Etcheverry derrotó a Jurij Rodionov por 6-2 y 7-6 (4) para avanzar a cuartos de final en el ATP 250 de Kitzbuhel. pic.twitter.com/cwccFkFDkC https://t.co/sdbk1VeAlp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 22, 2026

El argentino logró cerrarlo y, de esta manera, cortar una racha de seis derrotas en fila. Su último triunfo había sido en mayo, en el ATP 500 de Hamburgo, contra el francés Terence Atmane. Luego llegaron derrotas en primera ronda en Roland Garros, Halle, Eastbourne, Wimbledon y Umag.

Los que también sacaron pasaje a la siguiente ronda en Austria fueron los bonaerenses Sebastián Báez, otro que de a poco vuelve a su mejor versión, y Mariano Navone.

Báez y su grato recuerdo de Kitzbühel en 2023.

Báez, campeón del Generali Open en 2023, ubicado 56° en el escalafón mundial, ganó un partidazo y eliminó al francés Arthur Rinderknech, 3° preclasificado del torneo, por 7-6 (6), 2-6 y 6-4, en dos horas y veinte minutos de partido.

Navone, por su parte, 46° del ranking, ganó con claridad su encuentro de octavos de final ante el alemán Jan Lennard Struff, 6° favorito al título y reciente cuartofinalista en Wimbledon, por un cómodo 6-0 y 6-3, en poco más de una hora de partido.

En cuartos de final, Etcheverry cruzará con el tenista local Ignacio Buse (35°); Báez lo hará con el alemán Yannick Hanfmann (52°), verdugo hoy del santiagueño Marco Trungelliti; y Navone se medirá con el francés Quentin Halys (83°).