«Traigan champán, que copas sobran»: el picante mensaje del Turco Mohamed en Navidad

Antonio Mohamed es poco menos que un dios para los hinchas de Toluca y se convirtió en monarca del fútbol mexicano en general porque todo lo que toca es oro. Con el conjunto rojo acaba de ganar la liga azteca y sumó cuatro títulos en el último año: Campeón de Campeones, Campeones Cu 2025, Apertura 2025 y Clausura 2025.

De hecho, reconoció hace pocos días que «tuvimos un año de ensueño: cuatro torneos y ganamos los cuatro. Fue un año espectacular, creo que el mejor de mi carrera a nivel personal, y me pone muy contento porque lo hago con mi hijo que es auxiliar».

Su alegría es total y volvió a demostrarlo en la reciente Nochebuena que pasó en la Argentina para disfrutar de uno días de descanso. El Turco subió a las redes un video en el que se lo ve brindar con la copa semivacía y expresar: «Feliz Navidad para toda la gente de Toluca y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien». Y de inmediato le pidió a su hijo que trajera otra botella de champán porque «copas sobran», en medio de cantos de euforia.

Así celebró la navidad el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed. #RadioramaDeOccidente pic.twitter.com/Fbw0MGzIE8 — Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) December 25, 2025

El deseo del Turco Mohamed de dirigir a Boca

En una reciente entrevista con TyC Sports, Mohamed reconoció que «me gustaría dirigir a Boca. Obviamente que a cualquier tipo que dirige fútbol le seduce un club como Boca. Eso está claro, ya lo dije un montón de veces. Pero los momentos a veces no coinciden entre un entrenador y un club».

Por lo pronto, y más allá de que no se oficializó la continuidad que parece asegurada de Claudio Úbeda en el banco Azul y Oro, el Turco tiene en el horizonte inmediato el inicio del Clausura 2026: el 11 de enero se enfrentará a Monterrey y el 15 lo hará ante Santos Laguna.