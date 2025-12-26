«Traigan champán, que copas sobran»: el picante mensaje del Turco Mohamed en Navidad
Reciente campeón con Toluca, con el que sumó varios títulos en el último tiempo en México, el técnico argentino sacó chapa. Mirá el video.
Antonio Mohamed es poco menos que un dios para los hinchas de Toluca y se convirtió en monarca del fútbol mexicano en general porque todo lo que toca es oro. Con el conjunto rojo acaba de ganar la liga azteca y sumó cuatro títulos en el último año: Campeón de Campeones, Campeones Cu 2025, Apertura 2025 y Clausura 2025.
De hecho, reconoció hace pocos días que «tuvimos un año de ensueño: cuatro torneos y ganamos los cuatro. Fue un año espectacular, creo que el mejor de mi carrera a nivel personal, y me pone muy contento porque lo hago con mi hijo que es auxiliar».
Su alegría es total y volvió a demostrarlo en la reciente Nochebuena que pasó en la Argentina para disfrutar de uno días de descanso. El Turco subió a las redes un video en el que se lo ve brindar con la copa semivacía y expresar: «Feliz Navidad para toda la gente de Toluca y todos los que se ponen contentos porque me va muy bien». Y de inmediato le pidió a su hijo que trajera otra botella de champán porque «copas sobran», en medio de cantos de euforia.
COPAS SOBRAN🏆🏆🏆🏆
Así celebró la navidad el director técnico de Toluca, Antonio Mohamed.
El deseo del Turco Mohamed de dirigir a Boca
En una reciente entrevista con TyC Sports, Mohamed reconoció que «me gustaría dirigir a Boca. Obviamente que a cualquier tipo que dirige fútbol le seduce un club como Boca. Eso está claro, ya lo dije un montón de veces. Pero los momentos a veces no coinciden entre un entrenador y un club».
Por lo pronto, y más allá de que no se oficializó la continuidad que parece asegurada de Claudio Úbeda en el banco Azul y Oro, el Turco tiene en el horizonte inmediato el inicio del Clausura 2026: el 11 de enero se enfrentará a Monterrey y el 15 lo hará ante Santos Laguna.
