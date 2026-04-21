Barcelona va por Julián Álvarez: la millonaria cifra que el club desembolsaría por su pase

El mercado de pases europeo comienza a moverse y el nombre de Julián Álvarez aparece en la consideración de varios clubes. El argentino que actualmente milita en el Atlético Madrid, es pieza fundamental en el esquema de Cholo Simeone y de cara a la próxima ventana Barcelona, Arsenal y París Saint-Germain son los principales candidatos para tentar al delantero.

Según información de Mundo Deportivo, estos tres equipos ya hicieron saber su interés formal por el atacante cordobés. Sin embargo, el Barcelona es quien parece estar dispuesto a ir más lejos porque lo ven como el sucesor natural de Robert Lewandowski y estarían listos para desembolsar 100 millones de euros para vestirlo de azulgrana.

Por su parte, el Arsenal (que ya ofertó una cifra similar en el pasado) y el PSG quieren aprovechar el gran momento del argentino para reforzar sus proyectos de cara a la próxima Champions League.

La postura de la dirigencia del Atlético Madrid

A pesar del gran interés de los clubess, la dirigencia del Colchonero no tiene intenciones de facilitar su salida. El presidente del club, Enrique Cerezo, fue tajante al respecto: «Julián Álvarez se quedará con nosotros por mucho tiempo. Hasta que no diga yo que se marche, no se va a marchar».

Cabe recordar que el club madrileño ya rechazó una propuesta de 100 millones de euros por parte del conjunto londinense hace apenas unos meses, dejando en claro que la Araña es la piedra angular del proyecto de Simeone.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético Madrid

El interés por Álvarez no es casualidad. En su paso por el Atlético, el campeón del mundo ha registrado números impresionantes: 48 goles y 17 asistencias en 104 partidos. Su capacidad para aparecer en momentos clave quedó demostrada con goles cruciales ante el Real Madrid, Barcelona, y en cruces eliminatorios de Champions frente a rivales como Tottenham e Inter.

Su actuación más reciente fue en la final de la Copa del Rey contra Real Sociedad, donde anotó un gol agónico para forzar los penales. Aunque el resultado final no fue lo esperado para el Atleti, la jerarquía de Julián volvió a quedar en evidencia y los clubes sueñan con incorporar al delantero cordobés en sus filas.