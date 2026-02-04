Cravero: «El grueso del plantel ya lo tenemos, hay material para pelear»

Cipolletti comenzó su pretemporada para el Federal A 2026 y el Chango Cravero dio sus primeras impresiones del armado del plantel que tuvo la presencia de 9 refuerzos.

El entrenamiento en La Visera de Cemento fue abierto al público y la hinchada se hizo presente. «Estoy muy contento, fue lindo el recibimiento de la gente», destacó el DT.

Sobre los refuerzos, el técnico evaluó: «Todos los jugadores que vinieron los elegí en acuerdo con la dirigencia. Estamos contentos con lo que tenemos, puede llegar a faltar algún delantero o algún central más que estamos viendo pero el grueso del plantel ya lo tenemos«.

(Foto: Florencia Salto)

El gran objetivo del año será superar la campaña del 2025. «Queremos mejorar lo que hicimos y pelear hasta lo último como no pudimos hacerlo el año pasado. Armamos un muy buen plantel para pelear», aseguró Cravero.

En el arranque de la pretemporada, 8 juveniles del club entrenaron con el plantel profesional. «Los chicos van a seguir entrenando con nosotros, están haciendo sus primeras armas, los vamos a ir conociendo. Es una normativa del club que viene muy bien para que vayan aprendiendo con los jugadores más grandes, tendrán sus posibilidades», expresó el Chango.

La palabra de los jugadores

«Estoy muy contento por volver, vengo a sumar, con muchas ganas, a sumar desde donde me toque. Me gustó la propuesta, no dudé. Estoy ilusionado con esta nueva oportunidad», expresó Ulises Romero.

(Foto: Florencia Salto)

«Tenía muchas ganas de arrancar, la ilusión es grande, la misma que tiene la gente que lo demostró viniendo el primer día. Tengo la suerte de haber compartido plantel con varios. La expectativa es la mejor, este es un año especial para el club», destacó Víctor Manchafico.

«Seguramente este sea mi último año en el fútbol. En mi cabeza estaba volver un año a la zona, quería jugar en Cipolletti, lo voy a disfrutar», agregó el defensor.

«No me había pasado nunca en un club que la gente te recibe así el primer día, es lindo sentir el apoyo, ojalá sea así todo el año. Las expectativas son las mejoras, se buscará mejorar lo del año pasado que ya fue bueno», afirmó Marcos Pérez.