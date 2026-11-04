Encontraron el cuerpo de Estefanía Monzón en General Rodríguez y detuvieron a su pareja

Hallaron el cuerpo de Estefanía Monzón y detuvieron a su novio.

El cuerpo de Estefanía Crystal Monzón, de 30 años, fue encontrado este miércoles en un terreno baldío lindero a su vivienda, en General Rodríguez. La mujer estaba desaparecida desde el lunes 2 de noviembre. Su pareja, un joven de 21 años que inicialmente había sido aprehendido por lesiones agravadas, quedó detenido e imputado por femicidio.

La desaparición de Estefanía Monzón

La investigación comenzó el martes 3 de noviembre, a las 11, cuando la madre de Estefanía denunció su desaparición.

La mujer había sido vista por última vez el lunes, cuando llevó a sus tres hijas menores a la Escuela Primaria 9, ubicada en la intersección de Juana Azurduy y Remedios de Escalada, en el barrio San Martín. Como no regresó a buscarlas, las autoridades del establecimiento dieron aviso.

Las pruebas encontradas en la vivienda

Con el principal sospechoso alojado en la Delegación Departamental de Investigaciones, se realizó un allanamiento en la casa que compartía con Estefanía, sus hijas y un amigo de ambos.

Durante las pericias con luces forenses, los investigadores detectaron manchas de sangre en distintos sectores del domicilio y en varios elementos. Además, el joven presentaba lesiones en el puño, los nudillos y el antebrazo, compatibles con una agresión y con la defensa de la víctima, según los datos de la investigación.

En paralelo, buzos tácticos de Bomberos revisaron la pileta de la vivienda, aunque no encontraron resultados.

El hallazgo del cuerpo en un terreno baldío

Debido a las condiciones climáticas y al horario, el terreno baldío lindero a la casa, que tenía pastizales altos, permaneció bajo custodia durante la noche.

Este miércoles, con autorización de la propietaria, se desplegó un operativo de búsqueda en el lugar. Participaron Bomberos Voluntarios, Infantería, Defensa Civil, drones y perros K9.

Finalmente, fueron los canes los que localizaron el cuerpo de Estefanía.

El acusado será indagado por femicidio

Tras el hallazgo, la situación procesal de la pareja de la víctima cambió y pasó a ser investigado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género.

El joven será indagado este jueves 5 de noviembre, en el marco de la causa por el femicidio de Estefanía Monzón.