Volcó una camioneta en la Ruta 40 cerca de Bariloche

Una camioneta Toyota Hilux volcó este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2001, en cercanías del acceso a Puerto Blest y la zona de Tronador. El conductor perdió el control del vehículo y terminó sobre la banquina. No necesitó asistencia médica.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30, cuando personal de la Unidad policial Sargento Malla recibió un aviso por el vuelco de una camioneta en ese sector de la ruta.

Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una Toyota Hilux perteneciente a una empresa. Según relató el conductor, circulaba desde El Bolsón hacia Bariloche cuando, por motivos que no fueron precisados, el vehículo derrapó, perdió estabilidad y terminó volcado.

Cómo está el conductor de la camioneta volcada en la Ruta 40

El hombre era el único ocupante del rodado. Recibió asistencia policial en el lugar y manifestó que no necesitaba atención médica.

La camioneta quedó sobre la banquina, a unos 150 metros del ingreso a la zona de Tronador. Según se informó, el vehículo no obstruía la circulación y el conductor aguardaba la llegada de una grúa para retirarlo.