Triunfazo de Deportivo Viedma ante Racing, por la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma le metió carácter, actitud y corazón, para quedarse con una gran victoria ante Racing, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. El quinteto rionegrino ganó por 85-79 y se recuperó de la caída ante El Talar. La gira por la provincia de Buenos Aires terminará el jueves, ante Lanús. Con este triunfo, el equipo de Guillermo Bogliacino quedó con registro de 3 triunfos y 5 derrotas.

Desde el arranque, Depo salió decidido: impuso el ritmo, acertó en la rotación e incomodó a la Academia. 15-21 marcó el tablero. En el segundo, el conjunto rionegrino sostuvo su buen funcionamiento colectivo y ajustó el retroceso defensivo para mantener la ventaja. Llegó a sacar una máxima de 13 puntos (24-37), aunque Racing reaccionó, achicó diferencias y se fue al descanso abajo 35-44 (parcial 20-23).

Depo Viedma marcó la diferencia desde el salto inicial. (Prensa Racing)

La Academia reaccionó, pero Viedma la bancó

La segunda mitad mostró a un Racing más agresivo, con variantes ofensivas y un mejor control del ritmo. Así, el local se quedó con el tercer cuarto, aunque el marcador siguió favoreciendo a Viedma: 61-66 (parcial 26-22). El cierre fue electrizante. Racing metió una gran remontada y le puso máxima tensión al final, pero Deportivo Viedma mantuvo la calma, defendió con firmeza y cerró un triunfazo por 79-85.

Luciano Caceres (16 puntos), Bernardo Osella (11) y Lisandro Fernández (10 más 8 rebotes) fueron los mejores de Viedma, que también tuvo una buena producción de Nicolás Paletta, con 6 asistencias y 8 puntos. En Racing se destacaron Luciano Silva, con 22 puntos, y Matías Nuñez, con 12.