Triunfazo de Navone a Ruud y clasificación a la gran final de Ginebra

Mariano Navone vive una semana de ensueño en territorio suizo. El argentino está disputando el ATP 250 de Ginebra y ya se metió a la gran final del torneo.

En sets corridos, la Nave venció al noruego Casper Ruud (17°), sexto preclasificado del certamen y ex número 2 del mundo, por 7-5 y 6-2 en una hora y 41 minutos de juego, para jugar su cuarta final en el circuito ATP.

Una enorme victoria del argentino, que dejó en el camino al reciente finalista de Roma, tres veces campeón en Ginebra y un especialista en polvo de ladrillo.

El primer set estuvo lleno de irregularidades de ambos lados. A pesar de arrancar 0-2, Navone se recuperó y se puso arriba por 4-2. Tras un break en contra, sacó 4-5 pero pudo mantener su servicio. La clave fue el quiebre del argentino en el 5-5, para cerrar la disputada manga con un sólido saque.

En el definitivo, el desarrollo fue distinto. Navone estuvo más solido y aprovechó los errores de Ruud, que se mostró muy errático. De esta forma, el número 39 del ranking mundial jugará la definición por el título frente al ganador del estadounidense Tien (20°) y el kazajo Bublik (20°).

El tenista oriundo de 9 de Julio atraviesa una gran temporada. Luego de una irregular gira sudamericana, consiguió su primer título ATP en Bucarest y ya está en una nueva final. Al partido definitorio arribó tras cuatro victorias ante Trungelliti, Norrie, Munar y Ruud, donde solo cedió un set.

Gracias a su destacada actuación en Suiza, Navone ya se ubica en la 37° ubicación del ranking en vivo y puede llegar hasta el 34° lugar. Además, debe llegar al menos hasta la 3ra ronda de Roland Garros, para defender los puntos obtenidos en 2025.

Los rivales de los argentinos en el arranque de Roland Garros

Ya se conocen los rivales de los tenistas argentinos en el inicio de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. La novedad es que habrá un cruce albiceleste en la primera ronda de París: Román Burruchaga – Sebastián Báez.