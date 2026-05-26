Los argentinos pisan fuerte en Roland Garros: hacía 18 años que no había 10 en segunda ronda

Román Burruchaga le ganó el duelo argentino a Sebastián Báez, que se retiró.

De los 12 argentinos que se metieron en el cuadro principal de Roland Garros, 10 lograron pasar a la segunda ronda, una cifra que no se conseguía desde el año 2008.

Hoy fue el turno de Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo que ganaron en sus debuts y se sumaron a los triunfos de Solana Sierra, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Mariano Navone, Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli. Solo perdieron Tomás Etcheverry y Sebastián Báez.

La última vez que hubo 10 argentinos en segunda ronda del Grand Slam parisino fue en 2008 cuando estuvieron: Gisela Dulko, Diego Junqueira, Juan Martín Del Potro, Eduardo Schwank, David Nalbandian, Sebastian Decoud, José Acasuso, Machi Gonzalez, Juan Ignacio Chela y Martín Vassallo Arguello. El récord fue en 2007 cuando llegaron 11.

Hoy, Díaz Acosta logró su primera victoria en el cuadro principal de Roland Garros al derrotar al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3. El zurdo, que venía de la qualy, enfrentará al estadounidense Learner Tien, N° 18 del mundo.

En el duelo entre argentinos, Burruchaga se impuso ante Sebastián Báez que debió abandonar por problemas en su rodilla derecha. El hijo del campeón del mundo en 1986 estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0 arriba. Ahora se medirá con el canadiense Félix Auger-Aliassime, N° 6 del ranking ATP.

Por su parte, Francisco Comesaña venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4). Ahora jugará contra el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.

La cuarta alegría argentina fue para Juan Manuel Cerúndolo, que superó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7). En segunda ronda se las verá con el N°1 del mundo, Jannik Sinner que le ganó cómodamente al francés Clement Tabur por 6-1, 6-3 y 6-4.

Este miércoles jugarán: Thiago Tirante (vs Davidovich Fokina), Marco Trungelliti (vs Karen Khachanov), Camilo Ugo Carabelli (vs Andrey Rublev), Mariano Navone (vs Jakub Mensik) y Solana Sierra (vs Jasmine Paolini).