Úbeda define el equipo de Boca para recibir a Universidad Católica por Libertadores: ¿llega Merentiel?

Luego del empate con polémica ante Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, Boca Juniors se jugará todo en la última jornada frente a Universidad Católica. El encuentro será este jueves 28 de mayo desde las 21:30 en La Bombonera.

Claudio Úbeda realizaría tres cambios respecto al equipo que comenzó el encuentro ante el conjunto brasileño. Dos serían obligados y el restante, táctico.

Uno de los que dejará el once es Ayrton Costa. El defensor llegó al límite de amarillas ante Cruzeiro y será reemplazado por Marco Pellegrino, quien acompañará a Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco en la defensa.

En el mediocampo, el que saldría es Tomás Belmonte. El ex Lanús fue titular en el último compromiso copero, pero ahora su lugar sería ocupado por Ander Herrera. El español se recuperó de un desgarro hace algunas semanas, aunque todavía no volvió a sumar minutos desde aquella lesión sufrida en la entrada en calor ante Defensa y Justicia. Aun así, integró el banco frente a Huracán y Cruzeiro.

La otra modificación estaría relacionada con Miguel Merentiel. El uruguayo sufrió un desgarro en el sóleo durante la práctica del viernes y está descartado para ser titular. De todas maneras, el delantero quiere estar presente y todo indica que ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Así, la dupla ofensiva estaría compuesta por Milton Giménez y Exequiel Zeballos, en lo que podría ser uno de sus últimos partidos en el club, en medio de rumores que lo vinculan con Napoli. Por su parte, Edinson Cavani volvió a resentirse de su lesión lumbar y seguramente quede afuera de la lista de convocados.

Cabe destacar que Santiago Ascacíbar todavía debe cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión ante Barcelona Sporting Club, mientras que Adam Bareiro continúa recuperándose del doble desgarro sufrido frente a Huracán por los octavos de final del Apertura.

