Úbeda sobre Exequiel Zeballos: «tiene que creersela, al 100% es desequilibrante»

Claudio Úbeda le dio confianza a Exequiel Zeballos y lo puso de titular por primera vez desde el partido que Boca jugó ante Auckland City en el Mundial de Clubes, encuentro en el que el jugador salió con una molestia en el primer tiempo.

Zeballos venía de dos muy buenos ingresos desde el banco de suplentes: contra Belgrano (anotó el único gol de Boca) y frente a Barracas Central (asistió a Merentiel en el tercer tanto). El DT confió en él para que juegue desde el arranque ante Estudiantes y no defraudó.

Las declaraciones de Úbeda sobre Zeballos

A pesar de haber estrellado un penal contra el poste al final del primer tiempo, apenas comenzó el segundo definió de zurda, cruzado, con un remate inatajable para Muslera. A Úbeda le preguntaron por el penal y contó: «Él era el designado para ejecutar, lo hace muy bien. Tuvo su recompensa en el segundo tiempo porque marcó un gol a su estilo«.

Además, Úbeda agregó: “Me genera mucha felicidad verlo en este nivel. Exequiel es un chico noble, con un potencial físico y técnico increíble. Lo hemos llevado de a poco, generándole confianza, que es lo que más necesita. Ya vieron las muestras: él tiene que creérsela. Si usa su 100 por ciento, es desequilibrante”.