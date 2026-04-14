¡Atención Colapinto! La Fórmula 1 analiza un inesperado cambio en el final de la temporada

La Fórmula 1 se encuentra atravesando un parate inesperado en esta temporada. Tras el conflicto bélico de Medio Oriente, la FIA se vio obligada a suspender los GP de Bahréin y Arabia Saudita, previstos para el 12 y 19 de abril, respectivamente.

Debido a estas modificaciones, la máxima categoría estará sin acción por más de un mes y regresará el próximo 3 de mayo con el Gran Premio de Miami. Por este motivo, Franco Colapinto se encuentra en Enstone, sede oficial de Alpine, en la previa a la esperada exhibición en Buenos Aires que contará con la presencia de miles de argentinos.

Pero en las últimas horas se conoció la noticia de que el calendario de 2026 podría sufrir algunas modificaciones. Según informó AutoRacing1, la Fórmula 1 tendría pensado disputar la carrera de Arabia Saudita a fin de año, más precisamente el 6 de diciembre.

Si se corre en Arabia, la temporada 2026 tendrá un total de 23 carreras.

Pero la única forma de realizarlo en esta fecha es atrasar una semana la carrera de Abu Dhabi y llevarla hasta el 13 de diciembre. Robert Doornbos, embajador de este Gran Premio, deslizó esta posibilidad y aclaró que están haciendo todo lo posible para reintegrarlo al calendario: «Quieren a meter a Jeddah en el medio de Qatar y Abu Dhabi», confirmó.

Si se confirma este cambio, la Fórmula 1 tendrá un sprint final sin descanso: habrá acción en pista durante cuatro fines de semana consecutivos, algo nunca antes visto en la máxima categoría. Un cierre sin pausas que comenzaría el 22 de noviembre en Las Vegas y se trasladaría a Asia para continuar en Qatar, Arabia Saudita y terminar en el circuito de Yas Marina.

El circuito de Jeddah podría ser la anteúltima carrera de esta temporada.

Pero cabe aclarar que todo dependerá de la evolución del conflicto bélico, que en estos momentos no parece pronto a finalizar. Igualmente, si hay alguna modificación en el calendario recién se confirmaría a mediados de año.