Este miércoles habrá paro en los 14 centros de salud de Bariloche

Este miércoles habrá paro en los centros de salud de Bariloche tras el incidente en el barrio San Francisco . Foto: Archivo.

«Exigimos condiciones dignas y seguras de trabajo», señalaron en un comunicado conjunto los equipos de trabajo de los centros de salud de Bariloche, que dependen del Hospital Zonal Ramón Carrillo.

El miércoles 18 de noviembre harán un paro generalizado en todos los centros de salud de la ciudad en reclamo por el incidente sucedido la semana pasada en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San Francisco, donde una trabajadora resultó lesionada.

Los trabajadores de la salud exigieron «un mantenimiento preventivo real» y señalaron que «en muchas oportunidades es la misma comunidad quien realiza arreglos y colabora con los mismos en los CAPS».

El martes pasado una “explosión” proveniente del sillón de odontología provocó una lesión auditiva en una profesional que se encontraba en el lugar. En el lugar del incidente no había pacientes en ese momento.

Desde el Hospital Zonal informaron que el servicio de odontología quedó suspendido hasta que la empresa fabricante del equipo complete el informe técnico, y agregaron: «la medida queda dispuesta adicionalmente para todos los Centros de Salud que dispongan de esta tecnología en esa localidad».

El Centro de Atención Primaria de Salud del barrio san Francisco de Bariloche tuvo un incidente con un sillón odontológico. Se suspendió la atención. Foto: Gentileza

Los profesionales de la salud exigieron a las autoridades del Hospital y al Ministerio de Salud de Río Negro «peritaje y revisión urgente de lo ocurrido con el sillón odontológico en el CAPS San Francisco III, así como una auditoría de las condiciones de trabajo y equipamiento de todos los CAPS, con plazos de tiempo claros y concretos».

Tras haberse reunido en asamblea, reclamaron que «el presupuesto que debería ser destinado a una salud pública de calidad y universal, sea solo destinado a sistemas de control, cuando las condiciones laborales son de una precariedad extrema».

Además, aclararon que «queremos desestimar de manera contundente cualquier tipo de responsabilidad que se le quiera asignar a la compañera afectada», y solicitaron «dejar constancia de que existen múltiples reclamos previos de mantenimiento, enviados por nota desde todos los equipos de Salud sobre las deficiencias y necesidades de los Centros de Salud».

El llamado al paro incluye una manifestación en la entrada del Hospital por calle Moreno, a las 10 de la mañana. «No vamos a continuar trabajando en estas condiciones poniendo en riesgo nuestra vida y la de pacientes.