Un árbitro denunció amenazas en un partido de Primera: «comenzaron a increparnos» y «querían ingresar al vestuario»

El jueves pasado, Gimnasia de La Plata derrotó 2-1 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 13 del torneo Clausura. Este martes se conoció una grave situación que ocurrió durante el encuentro y que tuvo como protagonistas al equipo arbitral y a dirigentes del Globo.

Según informó Silvio Maverino en El Gráfico, Nicolás Ramírez, árbitro principal del partido, denunció en su informe que recibió amenazas durante el entretiempo, cuando el Lobo ganaba 1-0.

«El entretiempo duró 20 minutos, con 5 minutos de demora, debido a que al finalizar el primer tiempo y en el retorno al vestuario de árbitros, autoridades del equipo local se encontraban en proximidad al ingreso, quienes comenzaron a increparnos con protestas aireadas en desacuerdo con decisiones arbitrales del primer tiempo», explicó el juez. Además, señaló que, una vez dentro del vestuario, los involucrados «golpearon reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar».

Según el informe, antes de la reanudación del encuentro, personal policial se acercó a los árbitros para advertirles que David Garzón, vicepresidente de Huracán, quería ingresar al vestuario para hablar con ellos. Sin embargo, la terna no autorizó el ingreso. «No autorizamos el ingreso a nadie, y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego», denunció el juez.

Ante esa situación, los árbitros solicitaron garantías para regresar al campo de juego. «Solicitamos al responsable de la Liga Profesional y personal policial a cargo del operativo que nos garantice el retorno al campo de juego para disputar el segundo tiempo sin cruzarnos con directivos del club para evitar diálogos y un mal momento para el equipo arbitral», indicó Ramírez.

Finalmente, la terna pudo salir del vestuario con custodia policial para completar el encuentro. «Una vez que nos informan sobre las garantías del trayecto al campo de juego, salimos del vestuario custodiados por el personal policial para disputar el segundo tiempo», concluyó el árbitro en su informe.