Un árbitro fue golpeado por las jugadoras de un equipo durante un partido de fútbol femenino

Un árbitro fue agredido con golpes de puños y patadas por las integrantes del Club Ferroviarios que consideraron que un fallo fue injusto y se abalanzaron sobre él durante un encuentro de certamen femenino que se desarrolla en la ciudad bonaerense de Balcarce.

El violento episodio se registró en la cancha Néstor Fabrizzi donde se disputó un partido pendiente por la séptima fecha del fútbol femenino entre Boca Juniors y Ferroviarios y el juez agredido es Pablo Gajardo.

El encuentro comenzó a disputarse con normalidad, pero a los 20 minutos del segundo tiempo dos jugadoras fueron a disputar el balón y una de ellas al parecer se patina y le pega a la otra, por lo cual el árbitro consideró que hubo falta y la sancionó.

A raíz de esta situación, jugadoras de Ferroviarios se excedieron en la protesta, una de ellas golpeó con su puño la cabeza de Gajardo y el juez tomó la determinación de expulsar a varias jugadoras de Ferro, además de suspender el encuentro que iba ganando Boca por 1 a 0. Luego Gajardo se dirigió por sus propios medios al Hospital Municipal y a la comisaría local donde realizó la correspondiente denuncia.

El presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Emiliano López, lamentó lo sucedido y dijo que hace tiempo se viene trabajando con los clubes para tratar de erradicar la violencia.

«Sabemos que no ingresó el público y la agresión se produjo entre las jugadoras y el árbitro. Sabemos que las chicas no están acostumbradas a los reglamentos del fútbol y, a veces, no midenlas consecuencias de sus actos. Vemos muchas reacciones violentas.», indicó López.

El dirigente indicó en declaraciones a los medios de Balcarce: «Es lamentable que suceda un segundo episodio de violencia cuando venimos trabajando tanto con charlas y encuentros para que esto no ocurra».

«Al armar partidos de fútbol uno no sabe cuándo se puede desatar un hecho de violencia porque hay mucha gente y la gente se pone muy nerviosa. Basta con ir a la cancha y ver como insultan a las mujeres de fútbol femenino», expresó López a Radio 100.9.

Este fue el segundo hecho de violencia en un partido de fútbol femenino ya que el primero ocurrió durante un encuentro entre Atlético San Manuel y San Lorenzo en el marco de la segunda fecha del torneo cuando, tras una acción de juego, las jugadoras de ambos equipos se pelearon con golpes y patadas incluidas.

Este episodio derivó en siete jugadoras expulsadas (tres de San Manuel y cuatro de San Lorenzo), que varios días después recibieron durísimas penas de entre 4 y 30 partidos.