Un argentino más que pone rumbo a la F1: Mattia Colnaghi llegará a la Fórmula 3 en 2026

Después de cinco fechas de su primer año en el monoposto de la Eurocup-3, Mattia Colnaghi acumula cuatro victorias y un total de seis podios. El piloto oriundo de Monza, pero de raíces argentinas, tuvo un excelente inicio de la temporada con un triunfo en el Red Bull Ring, demostrando su velocidad y capacidad de adelantamiento en su primera carrera.

Además el piloto de 17 años gracias a su eficiente desempeño en esta mitad de temporada, fue fichado por la academia de Red Bull Junior Team. Dirigida por Helmut Marko, es una de las mas importantes, gracias a su enorme registro de pilotos exitosos mundialmente como Sebastian Vettel, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz y muchos mas.

Cómo es la historia de Mattia Colnaghi en el automovilismo

El ítalo argentino se inicio en el mundo de automovilismo a los 11 años con un karting. Luego de muchos triunfos, en 2023 terminó en el puesto numero 6º del campeonato mundial de la FIA y más tarde fue convocado en su actual equipo (MP motorsport) para correr en la Fórmula 4 Española. En esa temporada ganó el campeonato y logró el cupo para correr en la Eurocup-3.

Este mismo recorrido hizo Franco Colapinto, con el mismo equipo, pero otra academia. ¿Se le dará también Colnaghi?

Mattia nació el 28 de Julio de 2008 en Monza (Italia), aunque en las redes y en su buzo antiflamas lleva la bandera Argentina. Su madre nació en la Patagonia, aunque vive en Buenos Aires. Por eso el piloto viaja seguido al país y representa a la Albiceleste.