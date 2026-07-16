¿Un machete para los penales?: el curioso papel que encontraron los jugadores de la Selección en la botella de Pickford, arquero de Inglaterra

El arquero inglés dejó su botella en el arco donde Argentina celebró el pase a la final (Foto: AFP)

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra y consiguió el gran pase a la final de la Copa del Mundo 2026. El partido estuvo cerca de disputarse en tiempos extras y posibles penales, siendo esto un escenario no ideal por lo que luego descubrirían los protagonistas.

En medio de las celebraciones con canciones, saltos e incluso la presencia de una bandera de «Las Malvinas son Argentinas» en el campo de juego, los jugadores encontraron la botella de agua del arquero inglés, Jordan Pickford. En ella se encontró un detalle curioso que pudo cambiar el desenlace de la historia del partido.

La botella fue descubierta por el masajista de la selección, Marcelo D’Andrea, quien se la mostró a varios futbolistas. Lionel Messi observó con atención las anotaciones, mientras que Nicolás González y otros jugadores se acercaron para leer las indicaciones preparadas por el guardameta británico.

Las imágenes se viralizaron rápidamente. Enzo Fernández también se sumó al grupo y reaccionó entre risas al revisar las instrucciones que Pickford tenía preparadas para intentar anticipar los remates de los futbolistas argentinos en caso de que el encuentro se definiera desde los doce pasos.

Qué tenia escrito la botella de Pickford, encontrada por los jugadores de Argentina

Según trascendió, las notas incluían detalles específicos sobre los hábitos de ejecución de varios jugadores de la Albiceleste. Incluso había observaciones sobre Messi, con sugerencias acerca de hacia dónde lanzarse para intentar detener un posible penal del capitán argentino.

Sin embargo, toda esa preparación quedó sin efecto. Inglaterra ganaba 1-0 gracias a un gol de Anthony Gordon y parecía encaminarse a la final, pero Argentina reaccionó en los minutos finales con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar la remontada y evitar el tiempo suplementario.

Tras la difusión de las imágenes, también se volvió viral un comentario de Luis Martín, colaborador del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El ayudante compartió una publicación en redes sociales con una irónica referencia al hallazgo de la botella y a la eliminación inglesa, sumándose al clima de festejo que rodeó la clasificación argentina.

«Lástima, no teníamos los mismos planes che» mencionó Martín en su perfil oficial de Instagram.

La foto compartida por Luis Martín, preparador físico de la Selección con la botella de Pickford y el machete de los penales

Quién es Jordan Pickford, el arquero y figura de la Selección inglesa en el Mundial 2026

Jordan Pickford es el arquero titular de la selección de Inglaterra y una de las figuras más experimentadas del plantel. A sus 32 años, se consolidó como una pieza clave tanto en la etapa de Gareth Southgate y actualmente con Thomas Tuchel, siendo reconocido por su capacidad para responder en partidos decisivos y en definiciones por penales.

El arquero juega actualmente en el Everton de la Premier League y disputó su tercer mundial. Durante el torneo fue destacado por sus actuaciones en encuentros de eliminación directa, con dos arcos en 0 en 7 partidos y manteniendo con vida a su selección en partidos ajustados con Croacia, México y finalmente Argentina.

Posee el récord de ser el jugador inglés con más partidos jugados en mundiales. Ante Argentina alcanzó la marca de 19 encuentros en tres mundiales.

Jordan Pickford, arquero de la Selección de Inglaterra (Foto: AFP)

Antes de jugar las semifinales, Pickford había intentado quitarle dramatismo al cruce, aunque reconoció la magnitud del desafío que implicaba medirse con Messi. Tras la derrota, su preparación para una eventual tanda de penales quedó expuesta en una imagen que rápidamente recorrió el mundo y se convirtió en una de las postales más comentadas del Mundial.

Con información de Infobae