«Buen díaaaa!!»: la mística foto de Leo Messi y Rodrigo De Paul con un detalle «dorado» que enloqueció a los hinchas

El delirio por la clasificación a la gran final de la Copa del Mundo no se detiene. Todavía con las pulsaciones a mil tras la histórica remontada 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta —gracias a las asistencias de Lionel Messi para los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez—, el plantel argentino vive las horas previas al viaje a Nueva Jersey con un optimismo absoluto.

En medio de los festejos, una imagen capturada en la intimidad de la concentración encendió por completo las redes sociales este jueves por la mañana. El encargado de abrir la puerta del detrás de escena fue Rodrigo De Paul, quien compartió una selfie en su cuenta de Instagram recostado en la cama junto al 10.

«Buen díaaaa!!», escribió el motor del mediocampo acompañado de emojis de banderas nacionales, reflejando la felicidad de meterse en su segunda final consecutiva. Sin embargo, la mirada de los hinchas se desvió rápidamente hacia las manos de la Pulga.

Un amuleto dorado y la teoría de la cuarta estrella

En la postal compartida en redes, Messi aparece sosteniendo un termo de mate de color dorado brillante, un artículo sumamente llamativo y exclusivo que nunca antes se le había visto utilizar en sus habituales rondas materas.

La aparición de este elemento no tardó en despertar teorías de todo tipo entre los fanáticos más detallistas del universo digital:

La coincidencia cromática: El dorado remite inevitablemente al metal de la Copa del Mundo, el gran objetivo que la Scaloneta irá a buscar este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium frente a España .

El dorado remite inevitablemente al metal de la Copa del Mundo, el gran objetivo que la Scaloneta irá a buscar este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium frente a . La alianza comercial de lujo: El termo en cuestión forma parte de la exclusiva colección firmada por el astro rosarino en colaboración con la marca Stanley para el Mundial. Las marcas globales aprovecharon la cita norteamericana para lanzar esta «cuarta entrega» de colección, transformando un hábito regional en un objeto de deseo premium que ronda los 60 dólares antes de impuestos.

El termo en cuestión forma parte de la exclusiva colección firmada por el astro rosarino en colaboración con la marca Stanley para el Mundial. Las marcas globales aprovecharon la cita norteamericana para lanzar esta «cuarta entrega» de colección, transformando un hábito regional en un objeto de deseo premium que ronda los 60 dólares antes de impuestos. La cábala definitiva: Para miles de hinchas en las redes, la elección de este color en la mañana posterior al triunfazo ante los ingleses es una señal de mística pura. El «Elijo creer» se instaló rápidamente como tendencia, interpretando el termo dorado como un anticipo del ansiado bicampeonato.

Rumbo a Nueva Jersey: el mapa de la gran final

Con la tranquilidad de haber dejado en el camino al duro conjunto de Thomas Tuchel en un cruce histórico, la delegación argentina ya prepara las valijas para mudarse a la costa este. El gran partido por la gloria máxima está programado para el domingo 19 de julio a las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Allí esperará la poderosa España, que viene de dejar en el camino a Francia. Scaloni tendrá pocos días para diagramar la estrategia defensiva, evaluar la recuperación física de sus dirigidos y definir si De Paul recupera la titularidad desde el arranque tras su gran ingreso en la segunda mitad del partido en Atlanta.