¿Una sábana de hotel?: el misterio detrás de la bandera de Malvinas que desplegó la Selección Argentina

«Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando». La frase de Lisandro Martínez quedó asociada a una de las imágenes que más circularon después de la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta: la bandera blanca con letras negras y la consigna “Las Malvinas son argentinas” en manos de los jugadores de la Selección, desplegada sobre el césped tras el 2 a 1 frente a Inglaterra. Pero, ¿cómo llegó hasta el campo de juego?

“La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”, aseguró una usuaria de X identificada como miuchi (@Milo20154). Esa explicación se extendió con rapidez y se convirtió en la principal hipótesis sobre el origen del paño, aunque todavía no se explica cómo termino en la cancha ante el megaoperativo de seguridad.

Según las versiones que surgieron en redes y que coincidieron con la de los jugadores de la Selección Argentina, alguien la habría arrojado desde la tribuna hacia el campo. Luego, la bandera pasó de mano en mano hasta quedar en el círculo de los campeones del Mundo en 2025 que ahora enfrentarán una nueva final.

la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sabana del hotel!! pic.twitter.com/M5otoK5wlp — 𝖒𝖎𝖚𝖈𝖍𝖎 (@Milo20154) July 16, 2026

«Las Malvinas son Argentinas»: cómo llegó la bandera hasta los jugadores

La escena ganó forma a partir de lo que contó Gonzalo Montiel tras el partido. «Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento», relató.

En la misma línea, el periodista Nelson Castro señaló en Telenoche que una persona la tiró al campo de juego y que después se la acercaron a los jugadores.

La imagen tuvo una carga especial por el rival y por la historia compartida. Argentina e Inglaterra se reencontraron en un Mundial en un cruce marcado por el recuerdo de la guerra de 1982 y por una rivalidad futbolística que tuvo uno de sus capítulos más fuertes en México 1986, con los goles de Diego Maradona. El contexto convirtió a la bandera en un gesto con fuerte resonancia simbólica.

Después del encuentro, Leandro Paredes fue consultado por el mensaje de la bandera. «Y siempre serán argentinas», respondió. Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo, también reconoció que para el plantel el partido tuvo un plus emocional: «Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial».

Para Lisandro Martínez fue un momento muy emotivo. Se imaginó a los veteranos de Malvinas viendo el partido, llorando de la emoción. Aseguró que decidieron desplegar la bandera porque estaban de acuerdo con el mensaje: «Las islas nos pertenecen».

¿Argentina podría ser sancionada?

El gesto generó repercusión inmediata en Inglaterra y abrió la posibilidad de una sanción de la FIFA, que en su Código de Conducta de los Estadios prohíbe banderas, pancartas o elementos con contenido político, ofensivo o discriminatorio. En la previa del partido, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, ya había advertido que los hinchas no podrían entrar con mensajes provocativos, políticos, raciales o religiosos, y aclaró que «Las Malvinas son argentinas» se consideraba un mensaje político para el operativo en el estadio.

El antecedente más cercano también apareció en medio del debate. La agencia AP recordó que la Selección ya había mostrado la misma consigna antes del Mundial 2014, en un amistoso de preparación, y que en aquella ocasión la AFA recibió una multa de la FIFA de 30.000 francos suizos.

La cuestión Malvinas, de acuerdo con la postura oficial argentina, se remonta a 1833, cuando el Reino Unido ocupó las islas y expulsó a las autoridades nacionales. La Cancillería sostiene que la recuperación de la soberanía constituye un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino, tal como establece la Constitución Nacional.

*Con información de Agencias Noticias Argentinas