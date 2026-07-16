Mundial 2026: cuántos millones ganará la Selección Argentina por clasificar a la final

Con la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales, el seleccionado nacional se aseguró un mínimo premio millonario otorgado por la FIFA. Este valor varía según como termine la final que se celebrará el 19 de julio.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 no solo representa un nuevo logro deportivo, sino también un importante ingreso económico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además del premio económico, el seleccionado argentino buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse nuevamente en campeón mundial, apenas cuatro años después de la consagración obtenida en Qatar. Mientras tanto, la AFA ya tiene asegurado un ingreso multimillonario que seguirá creciendo si la Albiceleste logra levantar el trofeo.

La final se disputará el próximo 19 de julio y enfrentará a Argentina con España, que alcanzó el partido decisivo luego de eliminar a Francia en semifinales. Será una definición histórica entre dos de las selecciones más destacadas del certamen.

Antes de disputar las semifinales, la AFA ya tenía garantizados US$ 27 millones por haber alcanzado el grupo de los cuatro mejores equipos del certamen. Ese monto correspondía al premio establecido para las selecciones que finalizaran en el cuarto puesto.

Cuántos millones ganará la Selección Argentina por clasificar a la final

Con el pase a la final, la cifra asegurada se elevó automáticamente a US$ 33 millones, monto reservado para el subcampeón del torneo. De esta manera, Argentina ya mejoró el premio económico que tenía garantizado antes del duelo ante Inglaterra.

Sin embargo, el ingreso podría crecer de manera significativa si el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logra defender con éxito el título obtenido en Qatar 2022. La FIFA estableció que el campeón del Mundial 2026 recibirá US$ 50 millones.

Lautaro Martínez, autor del gol de la victoria ante Inglaterra (Foto: AFP)

La diferencia entre consagrarse campeón y finalizar como subcampeón es de US$ 17 millones. Por ese motivo, el encuentro decisivo frente a España tendrá también una enorme relevancia desde el punto de vista económico para la AFA.

El Mundial 2026 cuenta con la mayor bolsa de premios en la historia de la competencia. La FIFA dispuso un esquema de distribución récord para las 48 selecciones participantes, con montos superiores a los entregados en la edición de Qatar 2022.

Según el esquema oficial de premios, el tercer puesto recibirá US$ 29 millones, mientras que el cuarto lugar obtendrá US$ 27 millones. Por eso, el triunfo ante Inglaterra significó para Argentina un salto inmediato en la escala de ingresos del torneo.

Con información de Infobae