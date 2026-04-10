Un regreso y varios cambios: el once de Boca que piensa Úbeda para jugar el clásico con Independiente

Boca enfrenta a Independiente por la fecha número 14 del Torneo Apertura en medio del comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es por eso que Claudio Úbeda deberá administrar las cargas de los futbolistas, ya que además tiene el Superclásico el próximo domingo.

A raíz de esto, y con la ausencia de Leandro Paredes por suspensión luego de llegar a la quinta amarilla ante Talleres en Córdoba, el DT probó en el último entrenamiento, un equipo con varios cambios y un regreso de lesión que tendrá relevancia en el once inicial.

Agustín Marchesín volverá a ser titular en Boca: el arquero ya se recuperó del desgarro que sufrió en el encuentro ante Instituto en La Bombonera y ocupará el puesto de Leandro Brey, que debutó en la Libertadores en Chile.

En la defensa, Úbeda cambiaría a los cuatro futbolistas del fondo: Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida reemplazaron a los que fueron titulares ante la Universidad Católica.

En la mitad de la cancha, Tomás Belmonte es el cambio obligado por Paredes y le dará descanso a Milton Delgado, que saldrá por Ander Herrera. Una de las dudas es Santiago Ascacíbar o Camilo Rey Domenech, que podría volver a sumar minutos.

Otra incógnita es la del mediapunta: Tomás Aranda la viene rompiendo como titular pero podría ingresar Alan Velasco a jugar ante el Rojo, equipo de donde surgió como futbolista.

En la delantera y tras la molestia de Miguel Merentiel en el pubis, Milton Giménez estará desde el arranque luego de su vuelta de lesión. Pero Úbeda esperará a evaluar a Adam Bareiro, que si está en condiciones será titular en lugar de Ángel Romero.

La posible formación de Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal. Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Ander Herrera, Santiago Ascacíbar o Camilo Rey Domenech, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero.