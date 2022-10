Una Vuelta al Valle más corta y en conflicto con Neuquén

La Vuelta al Valle de ciclismo es uno de los eventos deportivos más importantes de la región y el más convocante del último trimestre del año.

Luego de una edición que volvió a lo grande en 2021 después de la suspensión en 2020 por la pandemia de coronavirus, este año el certamen será mucho más corto y no estuvo exento de polémica.

La novedad de la última competencia fue la inclusión de ciudades neuquinas después de mucho tiempo. La Vuelta tuvo dos etapas en Zapala, una en Cutral Co y otra en Neuquén capital. En total fueron 10 días de actividad, un número pocas veces alcanzado.

La reducción en esta ocasión será importante ya que solo se correrán tres etapas y todas en Río Negro. La polémica se dio a partir de una denuncia de la Comisión Central Organizadora que aseguró que el municipio de Neuquén no les pagó 300 mil pesos acordados por la etapa de 2021.

La respuesta de Neuquén, mediante una nota escrita, fue que esa transferencia “no se concretó por cuestiones legales, administrativas y contables de las cuales Ud, tenía conocimiento”.

Además agregaron que se mantuvieron distintas reuniones que encabezó el Secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física, Mauricio Serenelli y que en las mismas se les informó “de la no vigencia de la Personería Jurídica de la Asociación civil a su cargo, y del domicilio de la sede social, los cuales eran impedimentos legales para el otorgamiento del aporte en cuestión”.

También destacaron que “más allá de que el aporte no puedo ser entregado, la Municipalidad de Neuquén, colaboró en distintas maneras con el correcto desarrollo de la prestigiosa carrera, entre ellas ambulancias premiación, baños químicos y personal municipal para la colaboración del recorrido y los vecinos de la Ciudad”.

Por su parte, desde la CCO afirmaron tener todos los papeles en regla. “Si nosotros estuviéramos mal en los papeles no hubiera ingresado el dinero de Zapala, Cutral Co y la provincia de Río Negro”, señaló el titular del ente, Jorge Aros, vicepresidente y actualmente a cargo por la licencia médica de Ricardo Valenzuela.

“Si nos quedaron debiendo del año pasado no íbamos a volver. Esos 300 mil pesos eran mucha plata el año pasado. Zapala y Cutral Co nos quedaba muy lejos, es mucho gasto en combustible para los equipos y la situación económica no nos permite costearlo a nosotros”, agregó Aros.

En medio de versiones cruzadas y fuertes acusaciones, la 79° edición de la Vuelta al Valle tendrá un recorrido austero, mucho más breve que el anterior. La gran cita ciclística esperará el año que viene estar a altura de lo que significa el certamen N° 80 de su historia.

Así seran las etapas

La Vuelta al Valle tendrá lugar entre el 17 y 20 de noviembre. La jornada inaugural será el 17 con el prólogo y la presentación de los equipos.

El 18 se correrá la primera etapa en Allen y Guerrico. El circuito transitará las calles Amadeo Biló, Neuquén, acceso Güemes, Ruta 65 y Haydeé Coila.

El sábado se disputará la segunda, que pasará por Ingeniero Huergo, Godoy, Villa Regina y Chichinales. Al igual que la primera será de unos 160 kilómetros.

El domingo 20 tendrá acción doble con la contrarreloj (14km) por la mañana y la etapa final por la tarde, con un circuito similar al de la primera pero más acotado en el formato “calesita”. Se repartirán 600 mil pesos en premios.