Los Magos metieron un impacto en Roca y están en la Final del Pre Ascenso. (Prensa Unión Alem Progresista)

Unión Alem Progresista sorprendió a Del Progrese, le ganó 78-74 en El Gigante de la calle Maipú y se metió en la final del PreFederal Ascenso de básquet. En una serie muy pareja, torció la historia y ahora sueña con jugar la Liga Federal de Básquet 2027.

Del otro lado estará Biguá, el mejor de la fase regula, que dio cuenta de Centenario sin problemas: fue 98-61 en El Nido de Neuquén. La definición será al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los Verdes. El campeón irá a la LFB y jugará en la elite el año que viene, mientras que el subcampeón disputará un repechaje con el anteúltimo de la A.

Biguá, una máquina en El Nido

Biguá ratificó su condición de candidato, no le dio chances a Centenario y así lo ratificaron los parciales: 23-15, 54-33 y 79-49, para el 98-61 del final. El equipo de Nicolás Leguizamón marcó la diferencia desde que la pelota estuvo en el aire y dominó a voluntad.

David Véliz, con 14 puntos y 13 rebotes, fue el mejor de la noche, pero también hubo muy buenas producciones de Nahuel Muñoz (14), Agustín Jankowski (10) y Federico Gamero (10). En la visita no alcanzaron los rendimientos de Lucca Brunet (22), Juan Cruz Miranda (15) y Juan Ignacio Ratto (13). En medio de estadísticas muy desparejas, dos rubros fueron muy gráficos: 47-18 en rebotes y 26-6 en asistencias para el Verde.

El gran golpe de los Magos

Unión Alem Progresista se quedó con un partido y una serie para el infarto. Marcó territorio con un 18-14 de entrada y después sostuvo la ventaja. Camino a vestuarios el tablero marcó 38-42, subió a 49-55 y el local hizo el gastó en el final (25-23), pero no alcanzó. Así, el pase viajó hasta Allen.

El goleo repartido fue una de las claves de triunfo, con 19 de Luigi Marelli, 13 de Lucas Barroso y Martín Arcoleas (sumó 10 rebotes), y 10 de Tomás Martin y Manuel Navarro. En el dueño de casa sobresalieron Facundo Drobec (22), Gustavo Maranguello (18), Franco Leal (13 y 8 asistencias) y Santiago Pascual (10).

Los Magos bajaron 11 rebotes más (42-31) y fueron muy superiores en tiros de dos puntos, con un alto 66% (23-35). Los locales tuvieron 51% (18-35).