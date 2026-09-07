Vélez presentará documentación para exigir la eliminación de Boca: «El reglamento es claro»

Nuevo capítulo en la novela. Vélez Sarsfield vuelve a la carga en su denuncia ante la AFA por lo ocurrido el pasado miércoles en el duelo por Copa Argentina ante Boca Juniors, exigiendo que se impugne el resultado del partido y que se le den los puntos y la clasificación a los cuartos de final.

En el duelo jugado en Córdoba, en el Xeneize, que ganó la llave por penales, firmaron planilla 6 futbolistas extranjeros: Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Carlos Palacios (Chile) y Ángel Romero (Paraguay). Cabe destacar que Merentiel (Uruguay) y Alarcón (Chile) tienen la ciudadanía argentina.

Según el reglamento del futbol argentino, se permiten 6 jugadores foráneos en cada club, pero solo 5 de ellos pueden firmar planilla en un partido oficial. Por eso, desde Vélez entienden que hubo una infracción y harán un reclamo formal en AFA.

En diálogo con TyC Sports, Nelson Pugliese, vicepresidente tercero de Vélez, explicó los argumentos que presentó el Fortín ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para exigir la eliminación del Xeneize de la Copa Argentina.

«En el artículo 18 hay un apartado que dice que cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa. No es que es una cosa o la otra, el artículo es muy claro, no hay grises», explicó el dirigente.

MONTERO SE LUCIÓ CON DOS PENALES ATAJADOS Y CELEBRÓ CON LA HINCHADA DE BOCA



Álvaro tuvo una gran actuación en la tanda ante Vélez y metió al Xeneize en cuartos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/jZgcczNUFv — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

En su descargo, Pugliese aclaró: «No estamos yendo en contra de nadie, solo pidiendo que se cumpla el reglamento» y, ante la consulta de qué implica participar en un encuentro (Ángel Romero, el sexto extranjero, estuvo en el banco y no entró), remarcó: «Quedó a disposición del cuerpo técnico y puede ingresar durante el partido sin otro control de elegibilidad, entonces es irrelevante el no ingreso porque es una decisión táctica, no tiene que ver con la planilla porque bajo ese contexto podría estar un jugador suspendido; uno que no esté inscripto o uno que no integra la lista de buena fe».

El reclamo de Vélez se ampara a través del reglamento correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol, que no es la encargada de organizar la Copa Argentina, que está bajo estatuto de AFA. En el mismo, en ese artículo en cuestión, utiliza el término alinear, no participar. Por eso, lo que resta por saber es si el Tribunal unificará los criterios o lo mantendrá con dos reglamentos diferentes.