Río Negro y Bariloche homenajearon a Alberto Pierri, a 32 años de la ley que permitió la regularización dominial

Alberto Pierri, el impulsor de la ley para la regularización dominial de ocupaciones fue homenajeado en Bariloche. Una calle lleva su nombre. Foto: Chino Leiva

“Es la primera vez en 32 años que me hacen un homenaje así”, señaló el exdiputado nacional Alberto Pierri, impulsor de la Ley 24.374, durante el homenaje y entrega de títulos que se realizó en la ciudad de Bariloche, donde más de 20 familias recibieron la escritura de su propiedad.

Participaron del acto, junto a las familias beneficiarias, el gobernador Alberto Weretilneck, la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, el exdiputado Juan Manuel Valcarcel, además de concejales, legisladores, y referentes del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), encabezados por el titular Mariano Lavin.

El gobernador Alberto Weretilneck recibió al exdiputado Alberto Pierri, a quien homenajeó en Bariloche. Foto: Chino Leiva

En la puerta del salón BEC, Pierri se abraza con Verónica Quintero. La mujer, de 90 años, pasó casi la mitad de su vida esperando el título para regularizar la condición legal de su casa, en el barrio 144 viviendas.

El exdiputado y empresario señaló que su paso por la política valió la pena por haber impulsado esta normativa, con la que “cientos de miles de familias pueden tener el derecho digno de que nadie le va a poder sacar la casa donde nacieron sus hijos, incluso sus nietos”, y remarcó que se trata de un “acto de justicia social”.

Familias de Bariloche participaron del homenaje a Alberto Pierri y también recibieron escrituras. Foto: Chino Leiva

Ana Aguado fue la escribana que entregó la primera escritura en el marco de aplicación provincial de la Ley Pierri, a la familia Quejas Alarcón. Fue en 2022, ocho años después de que Angela y Juan empezaran el trámite por la titularidad de su casa de la calle Mascardi, en el barrio 3 de Mayo, en Bariloche. “Teníamos el boleto de compra-venta pero no podíamos pagar el trámite. Nos comentaron que existía esta Ley y ahí empezamos, pero siempre había que entregar más papeles. Hay que tener mucha paciencia”, relató Angela.

Una historia similar cuenta Fernanda Maniqueo, de Virgen Misionera, en el oeste de la ciudad. “Llegamos al barrio cuando tenía un año. Es la casa donde crecí yo y ahora mis hijas”, señaló la mujer de 41 años, que hoy obtuvo el título de la propiedad por el que sus padres iniciaron el trámite hace más de una década.

“Tiene un alcance humano impresionante”, afirmó Weretilneck sobre la Ley, y llamó a las familias a acercarse a las oficinas del instituto, donde “entre la Municipalidad y la Provincia vamos a ayudarlos a resolver”, señaló.

Durante el homenaje, el gobernador le entregó a Alberto Pierri una placa de reconocimiento, y Cortés horas más tarde el intendente inauguró una calle pavimentada, en la colectora de la avenida Juan Marcos Herman, con el nombre del exdiputado y autor de la Ley.

Si bien la provincia de Río Negro adhirió a la Ley en el 2000, recién 17 años después se reglamentó y puso en práctica. A nivel municipal, desde el 2009 existe normativa para que las familias que cumplen con los requisitos de la Ley puedan iniciar el trámite. Entre el 2024 y el 2026, fueron 456 las familias que pudieron concretar el trámite de regularización dominial en la provincia. Aún hay cerca de cinco mil expedientes para quienes aún transitan el proceso.

“Desde el 2024 tomamos la decisión de hacer operativos sociales territoriales, para solucionar el problema en el barrio”, explicó a Diario RÍO NEGRO Daniela Vivas, coordinadora de la Ley Pierri en la provincia. Junto a un equipo de trabajadoras sociales, agrimensores, escribanos y referentes del IPPV, Vivas recorre las distintas delegaciones dentro de los 39 municipios para capacitar y acompañar a las familias en el trámite que establece la Ley.

Según la referente, el objetivo es cumplir con el cierre de los casi cinco mil expedientes que hay abiertos en toda la provincia, y remarcó que la entrega de titularidades “trae un montón de beneficios como la urbanización, el acceso a créditos y la seguridad jurídica para la persona”.

1/ 3 Alberto Pierri fue homenajeado en Bariloche. Foto: Chino Leiva 2/ 3 Alberto Pierri fue homenajeado en Bariloche. Foto: Chino Leiva 3/ 3

Qué dice la normativa

La Ley Pierri, sancionada en 1994 en el Congreso nacional, establece normativa para regularizar la condición jurídica de una propiedad de forma más económica y ágil que por vía judicial o particular. Dependiendo de cada caso, las familias pueden acceder de forma gratuita o con bajo costo, a los servicios requeridos para el trámite, como agrimensores o escribanos.

Para iniciar el trámite dentro de la provincia de Río Negro, la persona debe acreditar posesión pacífica, pública y continúa por más de tres años con anterioridad al 2006, presentar documentación que acredite antigüedad, como boletos de compra-venta, boletas de pago de servicios, planos de la vivienda, entre otros, y demostrar que el inmueble está destinado a vivienda única y permanente.