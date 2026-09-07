La miopía gana terreno entre los adultos jóvenes: qué hábitos ayudan a prevenirla

La miopía podría alcanzar a casi la mitad de la población mundial en 2050. Un estudio argentino confirmó que su avance ya impacta con fuerza entre los adultos jóvenes. «En estudiantes universitarios, se incrementó del 30 al 50%», indicaron los doctores Lidia Sarotto y Rafael Iribarren. Ambos integraron la investigación del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pasar tiempo al aire libre y mejorar la iluminación de las viviendas puede ayudar a prevenirla.

El trabajo detectó esta alteración visual en el 51,2% de los alumnos de Medicina que participaron del relevamiento. Además, reveló que la mitad de los casos comenzó después de los 18 o 20 años, pese a que la miopía suele aparecer y progresar durante la infancia. La afección también puede desarrollarse entre los 20 y los 40 años.

La miopía provoca que los objetos lejanos se vean borrosos, mientras que los cercanos permanecen nítidos. Los especialistas relacionan su avance con la alta demanda de visión próxima, el uso frecuente de dispositivos electrónicos y el poco tiempo al aire libre. Los antecedentes familiares y la baja exposición a la luz natural también influyen.

Qué reveló el estudio realizado entre alumnos de la UBA

El equipo evaluó a 295 estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, con una edad promedio de 27 años. Los profesionales realizaron encuestas sobre hábitos visuales y controles médicos. Los resultados se presentaron este año en la reunión de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), uno de los principales encuentros científicos sobre salud visual.

La investigación halló una mayor frecuencia de miopía entre las mujeres, quienes representaron el 76,8% de los casos detectados. Los autores señalaron que esta diferencia podría guardar relación con “una mayor aplicación al estudio y menor tiempo en exteriores”. Sin embargo, aclararon que el relevamiento no permite establecer una relación directa de causa y efecto.

El análisis también puso el foco en la cantidad de horas que los participantes permanecían fuera de espacios cerrados. El promedio alcanzó las 15 horas semanales al aire libre, una cifra que los investigadores consideraron relativamente baja. La luz natural cumple un papel importante en el cuidado de la salud ocular, en especial durante los años de crecimiento y formación.

«La mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 a 20 años de edad en nuestro medio. Lo que cambió es que casi se duplicó su prevalencia en las últimas décadas», explicaron Sarotto, médica de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, e Iribarren. El grupo de investigación se completó con Florencia Bugosén, Delicia Concepción Torrent y Carolina Pereyra.

Los resultados aportan datos actuales sobre la salud visual de los futuros médicos y refuerzan la necesidad de incorporar medidas preventivas. El aumento no responde a una única causa, sino a la combinación de predisposición genética, hábitos cotidianos y condiciones ambientales.

Cómo cuidar la vista y cuándo consultar a un especialista

Los profesionales recomendaron permanecer al menos 60 minutos diarios al aire libre y mejorar la iluminación de las viviendas y los lugares de estudio. También aconsejaron reducir la intensidad de las actividades que requieren visión cercana, alternar las formas de lectura y realizar pausas frecuentes frente a libros, computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

Otra alternativa consiste en configurar letras blancas sobre fondo negro en los dispositivos electrónicos. No obstante, los expertos aclararon que aún no existen pruebas concluyentes sobre el efecto preventivo de esta opción. Quienes ya tienen un diagnóstico deben utilizar de manera constante los anteojos u otros elementos ópticos indicados por el oftalmólogo.

La dificultad para distinguir carteles, rostros u objetos a distancia constituye una señal de alerta. El cansancio visual, los dolores de cabeza frecuentes y la necesidad de acercarse demasiado a una pantalla o un texto también requieren atención. Ante estos síntomas, una consulta permite confirmar el diagnóstico y establecer la corrección adecuada.

Los controles periódicos resultan fundamentales incluso si no existen molestias, debido a que algunas alteraciones pasan inadvertidas durante sus primeras etapas. Frente al fuerte crecimiento de la miopía entre los universitarios, sumar tiempo al aire libre, revisar los hábitos de estudio y acceder a exámenes oftalmológicos regulares son medidas centrales para proteger la visión.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas