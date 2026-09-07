«Apenas el 2% del planeta»: por qué se celebra hoy, 7 de septiembre, el Día Mundial del Pelirrojo y el secreto detrás del gen
Un capricho genético hace que solo una fracción mínima de la población global nazca con el cabello rojo natural. El origen de la fecha que nació como una juntada masiva en Holanda, la ciencia detrás del gen receptor y el origen oculto de uno de los logos más famosos del mundo.
Este lunes 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, una efeméride global dedicada a poner en valor y celebrar un rasgo genético tan fascinante como poco frecuente. La conmemoración, que comenzó como un encuentro espontáneo en los Países Bajos, se convirtió en una cita internacional para derribar mitos y festejar la diversidad.
A escala global, se calcula que apenas entre el 1,5% y el 2% de la población mundial posee el cabello rojo de forma natural. Sin embargo, en países como Argentina, donde el porcentaje es considerablemente menor, la fecha convoca año a año no solo a los nativos, sino a miles de personas que se suman al festejo adoptando tinturas, pelucas o participando en las redes sociales.
La ciencia del tono: por qué una persona nace pelirroja
El secreto detrás de esta pigmentación única reside en el gen MC1R, responsable de regular la melanina en el cuerpo. Para que una persona nazca con el cabello rojo natural, se requiere una combinación genética muy específica:
- Herencia doble: El gen es recesivo, lo que significa que el niño debe heredar una copia del gen mutado de ambos padres para manifestar el rasgo.
- Geografía y concentración: Esta particularidad explica por qué la mayor densidad de pelirrojos se concentra en el norte de Europa. Países como Irlanda y Escocia lideran el mapa global con casi un 10% de su población de cabellera cobriza.
- Piel y sensibilidad: La mutación genética no solo altera el color del pelo; también determina una piel por lo general más clara, con presencia de pecas y una menor producción de eumelanina, requiriendo mayor cuidado ante la exposición solar.
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