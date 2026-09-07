«Apenas el 2% del planeta»: por qué se celebra hoy, 7 de septiembre, el Día Mundial del Pelirrojo y el secreto detrás del gen

Este lunes 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, una efeméride global dedicada a poner en valor y celebrar un rasgo genético tan fascinante como poco frecuente. La conmemoración, que comenzó como un encuentro espontáneo en los Países Bajos, se convirtió en una cita internacional para derribar mitos y festejar la diversidad.

A escala global, se calcula que apenas entre el 1,5% y el 2% de la población mundial posee el cabello rojo de forma natural. Sin embargo, en países como Argentina, donde el porcentaje es considerablemente menor, la fecha convoca año a año no solo a los nativos, sino a miles de personas que se suman al festejo adoptando tinturas, pelucas o participando en las redes sociales.

La ciencia del tono: por qué una persona nace pelirroja

El secreto detrás de esta pigmentación única reside en el gen MC1R, responsable de regular la melanina en el cuerpo. Para que una persona nazca con el cabello rojo natural, se requiere una combinación genética muy específica: