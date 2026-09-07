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Sociedad

De Euge Quevedo a Patricia Sosa y Alan Lez: los confirmados de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia en Choele Choel

La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026 contará con una grilla de artistas increíbles, entre los confirmados también está Soledad Pastorutti.

Redacción

Por Redacción

Los confirmados de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia en Choele Choel

Los confirmados de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia en Choele Choel

Faltan menos de tres meses para que Choele Choel pueda celebrar la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026, uno de los eventos tradicionales más convocantes del Valle Medio rionegrino. La edición de este año sumará más días y para ir calentando motores, desde la organización revelaron a los artistas confirmados.

Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026: artistas confirmados

El Municipio confirmó que este año, el gran evento ofrecerá cuatro jornadas repletas de tradición y actividades culturales.

La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026 se celebrará los días: viernes 4, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de diciembre 2026.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo reveló que habrá un «escenario gigante» que recibirá a increíbles artistas «que van a hacer vibrar el Valle Medio. Si bien no se precisó el cronograma por días y a los músicos locales, se adelantó que entre los confirmados están:

  • Euge Quevedo y La Banda de Carlitos
  • Soledad
  • La Kuppé
  • Patricia Sosa
  • Artaza y Cherutti
  • Alan Lez
  • Max Carra

Desde la organización recordaron que el festival se realizará en el predio de Avenida San Martín con entrada libre y gratuita.


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Soledad Pastorutti

Faltan menos de tres meses para que Choele Choel pueda celebrar la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026, uno de los eventos tradicionales más convocantes del Valle Medio rionegrino. La edición de este año sumará más días y para ir calentando motores, desde la organización revelaron a los artistas confirmados.

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