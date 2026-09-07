De Euge Quevedo a Patricia Sosa y Alan Lez: los confirmados de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia en Choele Choel
La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026 contará con una grilla de artistas increíbles, entre los confirmados también está Soledad Pastorutti.
Faltan menos de tres meses para que Choele Choel pueda celebrar la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026, uno de los eventos tradicionales más convocantes del Valle Medio rionegrino. La edición de este año sumará más días y para ir calentando motores, desde la organización revelaron a los artistas confirmados.
Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026: artistas confirmados
El Municipio confirmó que este año, el gran evento ofrecerá cuatro jornadas repletas de tradición y actividades culturales.
La Fiesta Nacional del Folklore y la Familia 2026 se celebrará los días: viernes 4, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de diciembre 2026.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo reveló que habrá un «escenario gigante» que recibirá a increíbles artistas «que van a hacer vibrar el Valle Medio. Si bien no se precisó el cronograma por días y a los músicos locales, se adelantó que entre los confirmados están:
- Euge Quevedo y La Banda de Carlitos
- Soledad
- La Kuppé
- Patricia Sosa
- Artaza y Cherutti
- Alan Lez
- Max Carra
Desde la organización recordaron que el festival se realizará en el predio de Avenida San Martín con entrada libre y gratuita.
Comentarios