El neuquino Jara Lozano ganó con autoridad y es finalista en la prequaly del M15 de Trelew

Nicolás Jara Lozano sigue firme en la Copa Chubut Deportes M15. Este viernes, el neuquino derrotó a Lucas Barbero por 6-1 y 6-1 y se clasificó a la final de la prequaly que se disputa en el Trelew Tennis Club.

El «Colo» volvió a mostrar un gran nivel sobre la superficie dura y se impuso con autoridad en poco más de una hora de partido. Con la agresividad que lo caracteriza, tomó rápidamente el control del encuentro y no le dio demasiadas posibilidades a su rival.

Ahora, Jara Lozano espera por el ganador del otro cruce de semifinales, que tendrá como protagonistas a Josue Gabriel Mamani y Bautista Bonino. El duelo por el título se disputará este sábado desde las 17:30, nuevamente en el Trelew Tennis Club.

El neuquino, de 39 años, busca quedarse con la prequaly para conseguir una wild card que le permita ingresar directamente al cuadro principal del M15. La qualy del certamen internacional comenzará el 30 de agosto.

El torneo principal se disputará entre el 1 y el 6 de septiembre, también sobre las canchas del Trelew Tennis Club, que transmite los partidos por su canal oficial de YouTube. Jara Lozano tendrá este sábado la oportunidad de cerrar una gran semana y quedar a un paso de volver a competir por puntos ATP.