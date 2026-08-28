Germán Pezzella se acerca a Peñarol: compartirá equipo con ex River y Boca

Días después de haber rescindido su contrato con River, Germán Pezzella tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo refuerzo de Peñarol. El campeón del mundo con la Selección Argentina continuaría su carrera en el fútbol de Uruguay.

El zaguero tiene una oferta concreta para sumarse a las filas del Manya, con un contrato de un año y medio, lo que lo vincularía con el club hasta el 31 de diciembre de 2027. De llegar a un acuerdo total, ahí estaría el siguiente paso del defensor de 35 años.

Pezzella viene de comenzar el segundo semestre del año apartado del plantel de River, entrenando en el predio de Cantilo junto con otros futbolistas en su misma situación.

Luego de recuperarse de su rotura de ligamentos, apenas jugó 8 partidos, con un total de 507 minutos en cancha, durante la primera mitad de 2026.

El experimentado defensor compartirá plantel con Leonel Jaime, futbolista a préstamo desde River; y Gonzalo Gelini, recién llegado cedido desde Boca. Además, en Peñarol también se encuentra el argentino Eric Remedi.

Los números de Germán Pezzella en River

Entre sus dos ciclos en River Plate, Germán Pezzella disputó un total de 119 encuentros en los que aportó 6 goles y 2 asistencias.

También ganó dos títulos a nivel local y conquistó la Copa Libertadores 2015, además de la Copa Sudamericana 2014 y una Recopa.