Los Leones perdieron ante Alemania y jugarán por el bronce en el Mundial

Los Leones cayeron ante Alemania e irán en busca de la medalla de bronce frente al Local Países Bajos. (Foto: AP)

Los Leones no pudieron completar la hazaña y perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino tuvo al último campeón contra las cuerdas durante varios pasajes, pero no logró encontrar el empate en el tramo final y se quedó sin la posibilidad de jugar por el título.

El equipo dirigido por Lucas Rey había llegado a esta instancia después de una buena campaña. Terminó segundo en su grupo inicial, detrás de Países Bajos, y luego consiguió una importante victoria frente a Inglaterra en la segunda fase, donde también superó 5-3 a India y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del mundo.

Frente a Alemania, el partido fue parejo durante los primeros dos cuartos, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras. El conjunto europeo salió con mayor intensidad después del descanso y encontró la ventaja a través de Justus Weigand, aunque Argentina resistió con una gran actuación de Tomás Santiago bajo los tres palos.

Gol de Alemania. A los 3 minutos del arranque del 3Q, Justus Weigand anota el 1-0 vs. Los Leones en las semifinales del Mundial.



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Los Leones reaccionaron en el último cuarto y consiguieron la igualdad mediante Tomás Domene, quien aprovechó un córner corto para establecer el 1-1. El delantero volvió a ser determinante para el seleccionado, después de haber marcado tres goles en el triunfo ante Inglaterra y otros dos frente a India.

¡¡GOL ARGENTINO EN LAS SEMIFINALES!! El cordobés Tomi Domene aprovechó el corto en el arranque del 4Q para empatar vs. Alemania.



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La alegría duró poco porque Paul-Philipp Kaufmann volvió a poner arriba a Alemania. El tanto fue revisado por el Videoref ante una posible infracción y finalmente fue convalidado. En los minutos finales, Argentina arriesgó y jugó sin arquero para sumar un hombre de campo, pero no pudo encontrar el gol del empate.

¿Qué te pareció? Todo lícito tras la revisión y Alemania se puso 2-1 arriba vs. Argentina en las semifinales del hockey masculino. Quedan 4 minutos de juego.



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Ahora, Los Leones tendrán una última oportunidad para cerrar el Mundial con una medalla. Este domingo desde las 9 se enfrentarán a Países Bajos por el tercer puesto, con el objetivo de repetir la mejor actuación argentina en la historia del torneo: el bronce conseguido en La Haya 2014.