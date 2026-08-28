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Los Leones perdieron ante Alemania y jugarán por el bronce en el Mundial

Argentina cayó 2-1 frente al último campeón en las semifinales y no pudo alcanzar por primera vez la definición del certamen. Ahora buscará repetir su mejor actuación histórica ante Países Bajos.

Redacción

Por Redacción

Los Leones cayeron ante Alemania e irán en busca de la medalla de bronce frente al Local Países Bajos. (Foto: AP)

Los Leones cayeron ante Alemania e irán en busca de la medalla de bronce frente al Local Países Bajos. (Foto: AP)

Los Leones no pudieron completar la hazaña y perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino tuvo al último campeón contra las cuerdas durante varios pasajes, pero no logró encontrar el empate en el tramo final y se quedó sin la posibilidad de jugar por el título.

El equipo dirigido por Lucas Rey había llegado a esta instancia después de una buena campaña. Terminó segundo en su grupo inicial, detrás de Países Bajos, y luego consiguió una importante victoria frente a Inglaterra en la segunda fase, donde también superó 5-3 a India y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del mundo.

Frente a Alemania, el partido fue parejo durante los primeros dos cuartos, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras. El conjunto europeo salió con mayor intensidad después del descanso y encontró la ventaja a través de Justus Weigand, aunque Argentina resistió con una gran actuación de Tomás Santiago bajo los tres palos.

Los Leones reaccionaron en el último cuarto y consiguieron la igualdad mediante Tomás Domene, quien aprovechó un córner corto para establecer el 1-1. El delantero volvió a ser determinante para el seleccionado, después de haber marcado tres goles en el triunfo ante Inglaterra y otros dos frente a India.

La alegría duró poco porque Paul-Philipp Kaufmann volvió a poner arriba a Alemania. El tanto fue revisado por el Videoref ante una posible infracción y finalmente fue convalidado. En los minutos finales, Argentina arriesgó y jugó sin arquero para sumar un hombre de campo, pero no pudo encontrar el gol del empate.

Ahora, Los Leones tendrán una última oportunidad para cerrar el Mundial con una medalla. Este domingo desde las 9 se enfrentarán a Países Bajos por el tercer puesto, con el objetivo de repetir la mejor actuación argentina en la historia del torneo: el bronce conseguido en La Haya 2014.


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Los Leones no pudieron completar la hazaña y perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino tuvo al último campeón contra las cuerdas durante varios pasajes, pero no logró encontrar el empate en el tramo final y se quedó sin la posibilidad de jugar por el título.

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