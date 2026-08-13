Mayans habló tras la cumbre del PJ y aseguró que hay unidad para 2027: «Estamos dispuestos a trabajar todos juntos»

El jefe del bloque Justicialista en el Senado, José Mayans, habló sobre la cumbre a la que asistieron los principales referentes nacionales del peronismo y aseguró que los sectores comandados por Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, otro cuatro gobernadores y los bloques legislativos están «dispuestos a trabajar todos juntos» en un frente amplio de cara a las elecciones de 2027.

José Mayans sobre la Cumbre del PJ y las próximas elecciones

La reunión se produjo el martes por la noche en un hotel porteño. Entre los asistentes estaban el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado nacional Máximo Kirchner; el exministro de Economía Sergio Massa; los mandatarios provinciales Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zilotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador nacional santiagueño Gerardo Zamora, jefe político del actual mandatario provincial, Elías Suárez, y los jefes de los bloques parlamentarios del PJ, Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados).

En diálogo con Radio 10, Mayans fue contundente al revelar: «Lo que hablamos claramente es que estamos dispuestos a trabajar todos juntos, a tener una alternativa muy distinta a la que tiene Milei». También indicó que todos se comprometieron a «ampliar el frente».

Por su parte, en comunicación con La Nación, el legislador descartó la posibilidad de que estos espacios se fragmenten en distintas ofertas electorales. A su vez agregó que «todos tuvieron un trato amable», pese a la interna que protagonizan Kicillof y La Cámpora, liderada por Cristina y su hijo Máximo Kirchner.

«Tenemos que tener un espíritu amplio si queremos resolver el problema de la gente», consideró Mayans. Tras esto afirmó que planean un frente «con todos los que quieran participar», por ello están «hablando con todos»: gobernadores peronistas y aliados que colaboran con el oficialismo en el Congreso (Gustavo Sáenz, de Salta, Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Hugo Passalacqua, de Misiones, Martín Llaryora, de Córdoba, e incluso mandatarios radicales).

En paralelo, Mayans puso en duda que Javier Milei vaya a ser el único candidato de la derecha y sugirió que el Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) podrían plantarle competidores.

José Mayans rechaza suspender las PASO

Por otra parte, el jefe del bloque de senadores del PJ defendió las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) y destacó que es “una herramienta electoral importante”, por ello rechaza la postura del oficialismo de querer suspenderlas.

El gobernador Quintela también ratificó que rechazarán cualquier modificación que se proponga con respecto a las PASO. En sintonía con Mayans, remarcó que su objetivo es «lograr la unidad del peronismo» y una «capacidad de síntesis» para presentar a los votantes.

En este sentido, comentó que “Kicillof y Máximo estuvieron muy bien: lo que tenemos como prioridad absoluta es juntarnos y diseñar un proyecto de país entre todos juntos”.

Otro dirigente que formó parte de la cumbre del PJ reveló que la reunión giró en torno a la necesidad de mantener las PASO, no solo por la necesidad interna del peronismo, sino también con el fin de “integrar otras miradas” a un eventual frente.

Con información de La Nación