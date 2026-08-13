«Sin el RIGI hoy no estaríamos»: Sergio Mengoni valoró el presente de TotalEnergies y apuntó posibles desafíos para el desarrollo de Vaca Muerta

En el marco de la AmCham Energy Forum 2026, Sergio Mengoni, director general de Total Austral y CEO de TotalEnergies en Argentina, destacó la necesidad de previsibilidad, infraestructura, acceso a los mercados y confianza para sostener las inversiones en Vaca Muerta, y defendió al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave para impulsar el crecimiento de la industria hidrocarburífera.

Su discurso tuvo lugar en el panel «Vaca Muerta como plataforma exportadora: escala y competitividad global» que compartió con Matías Weissel, COO de Vista Energy.

TotalEnergies es la principal exportadora de gas en el país, contando con operaciones tanto en Vaca Muerta como en la Cuenca Austral. En ese sentido, Mengoni recordó que en Tierra del Fuego producen más de 20 millones de metros cúbicos por día, y en Neuquén, 16 millones, a lo que se suman sus actividades en el sector de las energías renovables. También destacó que son «uno de los principales traders de petróleo» en el país, a la vez que participan en el rubro del gas natural licuado (GNL).

Respecto a su plan a futuro, aseguró que para 2030 aspiran a seguir vigentes como uno de los principales operadores de gas del país, además de estar bien posicionados en el mercado regional.

Cuatro aspectos para garantizar el desarrollo de Vaca Muerta

Consultado por los cuellos de botella en la industria vinculados al acceso a los capitales y la falta de infraestructura, indicó que «el acceso al capital es clave, sobre todo porque estamos compitiendo con el mundo».

En esa línea, señaló que a la actividad no convencional en la Cuenca Neuquina aún le queda un largo recorrido. «Estamos hablando muchísimo de Vaca Muerta y creemos que ya estamos, pero solamente vamos por el 15 o 20% de su desarrollo. Tenemos que ahora pasar de este proyecto a la escala«, afirmó.

«Por eso, hay que ser consistentes y evitar el efecto rebote» advirtió. Mengoni enumeró por este motivo cuatro puntos que considera claves para que la industria mantenga su crecimiento.

En primer lugar, esgrimió que la previsibilidad es fundamental para garantizar las inversiones. Luego, apuntó a la necesidad del avance de la infraestructura, aspecto en el que valoró el avance de proyectos como oleoductos y gasoductos en el país.

Como tercer aspecto remarcó el acceso a los mercados. «Si bien hoy el petróleo se vende porque tenemos el problema en Medio Oriente, después hay que fidelizar a los clientes. Necesitamos compañías de trading que realmente tengan acceso a los mercados», aseveró.

En último lugar mencionó la que es necesario crear confianza a los mercados, clave que está relacionada con el primer punto. Pidió que «no vengamos con vueltas atrás de lo que estamos instaurando», y le dio un papel central al RIGI como motor del crecimiento actual.

«Todavía no entiendo cómo se pone en duda la ventaja del RIGI. Sin él, hoy no estaríamos, el crecimiento no estaría», sentenció.

«Después no tenemos que dar señales negativas, no podemos por un lado poner el RIGI y por otro lado agregar impuestos o que los costos aumenten para intentar sacar una tajada mayor. Estamos empezando, entonces ahora tenemos que ser creíbles y seguir hacia la etapa superior, que es donde realmente vamos a entrar en las grandes ligas«, añadió.

La necesidad de apostar a la formación y las pymes regionales

También destacó la necesidad de reforzar el capital humano en la industria. Lamentó la existencia de una camada anterior «que la hemos perdido» y que hay una franja etaria que le falta al sector. En contraste, afirmó que «los jóvenes de hoy tienen una oportunidad enorme de volver a creer y a pensar en lo que es la energía», y que las firmas deben apostar a ese desarrollo.

«Siguiendo con el tema micro, creo que es muy importante que también apostemos al desarrollo local en las provincias, en Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, o Río Negro. Apostemos a apoyar estas pymes que el día de mañana van a ser unas grandes compañías», invitó.

Refiriéndose a una escala macro, en un escenario donde se desarrollan grandes proyectos exportadores de petróleo y gas, pidió que «no nos olvidemos del mercado regional», argumentando que la diversificación garantiza tener un abanico de opciones en caso que un sector no brinde los mejores resultados.

Por último, respecto del mercado local gasífero, dijo que el gas seco «seguirá haciendo falta», y que es importante seguir trabajando en ese aspecto ya que «también es una oportunidad de crecimiento en Argentina». «Actualmente hay mucha demanda insatisfecha en varios lugares del país, especialmente en el norte, y eso puede crear también empleo y nuevas industrias a través del gas que va llegando desde Vaca Muerta», concluyó.