Sunday reset: qué es la rutina de los domingos que ayuda a empezar la semana con la casa y la mente en orden

Lavar las sábanas, ordenar el living, revisar la heladera, pensar algunas comidas y mirar la agenda de los próximos días. Una serie de tareas bastante cotidianas se convirtió en una de las rutinas lifestyle que circulan con fuerza en las redes sociales: el “Sunday reset”.

El término podría traducirse como “reinicio del domingo” y define un ritual que combina organización de la casa, planificación semanal y pequeños momentos de autocuidado antes de que llegue el lunes.

La tendencia se popularizó especialmente a través de TikTok e Instagram, donde abundan videos que muestran casas ordenadas, camas recién hechas, heladeras organizadas y agendas preparadas para comenzar una nueva semana. Sin embargo, detrás de la versión más estética que muestran las redes existe una idea bastante sencilla: resolver el domingo algunas pequeñas tareas para disminuir la cantidad de decisiones y pendientes de los días siguientes. La publicación británica Which? incluyó al Sunday reset entre las tendencias de organización de 2026 y lo describe precisamente como una combinación de limpieza, orden, preparación de comidas y planificación.

Qué es exactamente el “Sunday reset”

No existe una fórmula única ni una lista obligatoria. Un Sunday reset puede durar media hora o algunas horas y cada persona lo adapta a aquello que más necesita tener resuelto antes del lunes.

La diferencia con dedicar el domingo simplemente a limpiar es que la rutina incorpora varias dimensiones de la vida cotidiana.

Puede incluir ordenar determinados ambientes, cambiar las sábanas, lavar ropa, preparar algunos alimentos, organizar la heladera, revisar compromisos de la semana, preparar la ropa del lunes o dejar despejado el espacio de trabajo.

La tendencia también suele presentarse como una respuesta a los llamados “Sunday scaries”, la sensación de inquietud que algunas personas experimentan cuando el fin de semana termina y comienzan a pensar en las obligaciones del lunes.

1. Empezar por un orden rápido de la casa

El objetivo no debería ser realizar una limpieza profunda de todos los ambientes.

Una versión realista puede comenzar por guardar aquello que quedó fuera de lugar, despejar las superficies más utilizadas y ordenar especialmente cocina, living y dormitorio.

Hacer la cama con ropa limpia, acomodar almohadones, vaciar papeleras y dejar la cocina despejada puede cambiar rápidamente la percepción general del espacio.

La clave está en elegir las tareas que realmente harán más sencillo el lunes, en lugar de convertir el último día del fin de semana en una interminable jornada de limpieza.

2. Cambiar las sábanas y preparar el dormitorio

Hay un pequeño lujo doméstico que aparece una y otra vez en las rutinas de Sunday reset: terminar el domingo con la cama recién hecha.

Cambiar sábanas, ventilar el dormitorio y ordenar las mesas de luz requiere relativamente poco tiempo y permite comenzar la semana con uno de los ambientes principales de la casa organizado.

Además, puede ser el momento para reunir la ropa acumulada y dejar preparado aquello que se utilizará durante los próximos días.

3. Revisar la heladera antes de comprar

La cocina es otro de los puntos centrales.

Antes de planificar comidas o hacer compras, conviene revisar qué quedó en la heladera, qué alimentos deberían consumirse primero y cuáles faltan.

No hace falta cocinar durante horas ni preparar todos los platos de lunes a viernes. La tendencia también admite versiones mucho más simples: lavar vegetales, dejar alguna comida adelantada, preparar un desayuno o cocinar una base que pueda utilizarse en diferentes platos.

Una nota publicada este año por Raleigh News & Observer destaca justamente que el Sunday reset familiar puede apoyarse en pequeños rituales repetibles —cortar, cocinar algunos ingredientes, reponer alimentos y ordenar la cocina— en lugar de realizar una producción completa de comidas para toda la semana.

4. Mirar la agenda antes de que llegue el lunes

El reset también ocurre fuera de la casa.

Revisar reuniones, turnos, actividades familiares y vencimientos permite tener una fotografía general de los días que vienen.

La idea no es llenar cada espacio libre de la agenda sino detectar con anticipación aquellas jornadas especialmente cargadas.

También puede ser útil elegir tres prioridades para la semana en lugar de elaborar una extensa lista de objetivos difíciles de cumplir.

5. Preparar algunas cosas del lunes

Un recurso muy sencillo consiste en preguntarse: ¿qué puedo hacer hoy para que mañana sea más fácil?

Dejar preparada la ropa, cargar dispositivos, ubicar las llaves y documentos necesarios, organizar la mochila o cartera y pensar el desayuno son pequeñas acciones que pueden ahorrar decisiones cuando comienza el día.

En hogares con chicos, el mismo principio puede aplicarse a mochilas, uniformes, actividades escolares y viandas.

6. Hacer también un pequeño “reset digital”

La acumulación no ocurre únicamente en placares y mesas.

El domingo puede aprovecharse para ordenar archivos del escritorio de la computadora, borrar capturas innecesarias del teléfono, revisar correos pendientes o silenciar notificaciones que no son importantes.

No se trata de hacer una limpieza exhaustiva del mundo digital cada semana, sino de evitar comenzar el lunes con decenas de pequeñas tareas pendientes.

7. Reservar una parte del domingo para descansar

Probablemente sea el punto que más se pierde cuando la tendencia aparece en las redes.

El Sunday reset no debería convertir el domingo en otro día laboral.

Si la rutina ocupa tantas horas que genera agotamiento, pierde buena parte de su sentido. Expertos consultados por medios especializados en organización recomiendan precisamente adaptar la práctica a cada estilo de vida en lugar de intentar reproducir las extensas rutinas que se viralizan en TikTok.

Después de ordenar y planificar puede quedar tiempo para cocinar algo rico, leer, caminar, mirar una serie o simplemente no hacer nada.

El “Sunday reset” posible: menos Pinterest y más vida real

Las imágenes de redes pueden mostrar heladeras impecables, frascos perfectamente etiquetados, pilas de toallas blancas y agendas organizadas por colores, pero no hace falta llegar a ese nivel para adoptar la tendencia.

Una versión posible podría limitarse a cuatro acciones: ordenar los espacios principales, preparar algo de comida, mirar la agenda y dejar listo lo necesario para el lunes.

Incluso el domingo es negociable. Para quienes trabajan durante el fin de semana, el mismo concepto puede trasladarse a cualquier otro día.

En definitiva, el atractivo del Sunday reset no parece estar en conseguir una casa perfecta, sino en algo bastante más cotidiano: cerrar una semana, ordenar algunos pendientes y hacer que el comienzo de la siguiente resulte un poco menos caótico.