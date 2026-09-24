«Viaje, poco descanso y pocas horas de sueño»: Gallardo analizó la derrota de Ecuador en su debut

Marcelo Gallardo debutó al frente de Ecuador este jueves con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur en Suwon. «No fue el debut esperado, pero tenemos que poner todo en contexto», aclaró en la conferencia de prensa.

El entrenador argentino asumió en la Tri hace una semana y, después de dirigir sus primeros entrenamientos, tuvo un complejo desafío en condición de visitante. «La intención que tuvimos en el partido nos alcanzó solamente para una mitad. Nos empezó a pasar factura el viaje, el poco descanso y las pocas horas de dormir. En el segundo tiempo los muchachos padecieron», explicó.

“Hay que tener calma en la derrota, más allá de que duela. Hay que descansar y empezar a inyectar conceptos futbolísticos y de ideas. Corregir sobre cuestiones tácticas”, se explayó. Ecuador está disputando la Copa Kirin, un torneo amistoso, y su próximo desafío será ante Japón el próximo jueves 1° de octubre.

Luego, insistió en que esta gira de amistosos en Asia es difícil y requiere adaptación: «Más allá de la bronca del resultado, hay que acompañar por el contexto. En esta gira sabíamos que podíamos padecer esta situación, sobre todo la física, que se vio en la segunda mitad. Hay que darles tranquilidad, vamos a trabajar sobre la cuestión mental y anímica. Vamos a afrontar estos dos partidos que quedan, que serán de suma importancia para ver los conceptos».

«Hay que gestionar con inteligencia. No estaba dentro de lo previsto el resultado. Esto recién inicia. Es importante mantener cierta calma. Siempre una derrota te da la sensación de recuperarte rápidamente», concluyó Gallardo.

Ahora, como señaló el «Muñeco», la Tri deberá pasar rápido la página para pensar en Japón y luego en el próximo partido, que será el 5 de octubre, con rival a definir. Cabe resaltar que el exentrenador de River no cuenta con varias de sus figuras, entre ellas Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata.