La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por el empresario Lázaro Báez, quien había solicitado cumplir la condena fuera del penal debido a su estado de salud y a la situación médica de su pareja.

La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes analizaron los informes médicos incorporados al expediente.

Según esos estudios, Báez padece hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), obesidad leve y un adenoma de colon con displasia de alto grado.

Sin embargo, el tribunal concluyó que esas patologías «están siendo atendidas debida y adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado» y que no justifican una medida excepcional como la prisión domiciliaria.

Los magistrados recordaron que las penas privativas de la libertad deben cumplirse en unidades penitenciarias y que la prisión domiciliaria solo procede cuando existen circunstancias debidamente acreditadas que la hagan necesaria.

Además, destacaron la gravedad de los delitos por los que fue condenado el empresario, al sostener que los hechos de corrupción afectan al sistema democrático y al patrimonio del Estado.

La defensa de Báez había argumentado que las condiciones de detención agravaron su estado de salud y denunció demoras en la atención médica, entre ellas la falta de controles posteriores a la extirpación de un tumor premaligno en el intestino y el incumplimiento de controles glucémicos.

Actualmente, Báez cumple una pena unificada de 15 años de prisión por lavado de activos y administración fraudulenta en las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K.

La defensa también había señalado la situación familiar del empresario, cuya pareja atraviesa un tratamiento contra el cáncer y con quien tiene a cargo dos hijos menores de edad.