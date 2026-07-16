De la reforma laboral al caso $LIBRA: el trasfondo de los 29 pliegos judiciales que se aprobaron en el Senado

En una sesión atravesada por la urgencia oficialista y los cruces con el kirchnerismo, el Senado aprobó este mediodía un paquete de 29 pliegos judiciales. La jugada le permitió al Gobierno rescatar de la jubilación forzada al camarista que convalidó la reforma laboral y destrabar designaciones clave, como la del nuevo juez que investigará a Martín Insaurralde.

La jornada legislativa comenzó con el reloj en contra y un quórum que se alcanzó con lo justo. El oficialismo avanzó con la sesión a pesar de que el parlamento venía de días frenados por el escándalo en torno al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el tratamiento de la ley de Propiedad Privada en la cuerda floja.

Sin embargo, la necesidad de destrabar acuerdos y, sobre todo, de evitar la salida de un magistrado clave, empujó a no dilatar más los tiempos. Según reveló Infobae, dar luz verde a varias de estas candidaturas fue parte de un reclamo directo de los legisladores de las provincias aliadas que el Ejecutivo decidió acatar para aceitar la convivencia política.

La batalla por Pesino: reforma laboral y amparos

El punto de mayor ebullición en el recinto se dio al tratarse el pliego de Víctor Arturo Pesino, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pesino cumple 75 años este 27 de julio, la edad límite que establece la Constitución. Para continuar en el cargo hasta los 80, requería de manera imperiosa un nuevo acuerdo de la Cámara Alta.

La tensión era tal que el propio juez, preocupado por la parálisis legislativa de las últimas semanas, había llegado a presentar un recurso de amparo en la Justicia para asegurarse la permanencia en el tribunal en caso de que el Senado no votara antes de su cumpleaños, un detalle del trasfondo judicial que fue sacado a la luz por Clarín.

El magistrado estaba en la mira del peronismo y había sido duramente impugnado por la CGT. El motivo: fue quien firmó el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar contra los más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, y quien avaló la resolución que dispuso la intervención de la UOM.

En una votación sumamente cerrada, el oficialismo logró imponerse y el pliego fue aprobado por 35 votos a favor y 32 en contra. Durante el debate en el recinto, el senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, apuntó directamente contra la integridad del tribunal: «Al juez Pesino y a su colega, María Dora González, en los pasillos de los tribunales los llaman ‘Bonnie and Clyde’ (…) a la sala de estos dos jueces, la sala octava, la llaman la ‘sala Banelco’«.

Recalde también sembró sospechas sobre los tiempos de la designación, recordando que el pliego fue enviado por el Ejecutivo al día siguiente de que el juez fallara a favor de la reforma laboral, tras una presunta reunión con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, retrucó en plena sesión acusando al kirchnerismo de querer castigar a los magistrados por el contenido de sus sentencias. «Judicializaron decisiones del Congreso y este juez decidió que no era judiciable. Quieren buscar el atajo de sacar a alguien por sus fallos, y los jueces no se sacan por sus fallos», sentenció.

Nombres de peso: el caso Insaurralde, Chaco y Oil Combustibles

Superado el escollo de Pesino, la Cámara Alta avanzó con una serie de nombramientos de alto impacto que reconfiguran el mapa judicial en puntos estratégicos del país. Entre las designaciones más destacadas figura la de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue confirmado al frente del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Su llegada al cargo no es menor: será el magistrado encargado de llevar adelante la sensible causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Según pudo reconstruir La Nación, este movimiento tiene una lectura política clara, ya que Rodríguez Ponte es un excolaborador directo de Ariel Lijo, el actual candidato del Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En la misma sintonía de expedientes de alto voltaje, el Senado prestó acuerdo para que Patricio Nicolás Sabadini se convierta en fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en Chaco. A pesar de haber llegado al recinto con impugnaciones, su perfil se impuso por el peso de sus investigaciones previas: Sabadini formó parte de los expedientes por el asesinato de Cecilia Strzyzowski que involucran a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, integró la investigación por las facturas apócrifas de Lázaro Báez y también lideró causas por presunto lavado de dinero que tuvieron en la mira a exfuncionarios de la gestión de Jorge Capitanich.

Finalmente, el fuero comercial también tuvo su capítulo de tensión. Con una votación desdoblada que arrojó 40 votos a favor y 26 en contra, se aprobó el pliego de Javier Jorge Cosentino para ocupar una vocalía en la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Tal como precisó Clarín, la resistencia opositora fue contundente y tuvo un origen claro: el magistrado arrastra una denuncia del propio kirchnerismo en el marco de la causa Oil Combustibles.

El futuro de Comodoro Py y la mira en la causa $LIBRA

Más allá de las aprobaciones, la sesión marcó el inicio de una nueva rosca política. Al comienzo de la jornada tomaron estado parlamentario otras 29 postulaciones impulsadas por el Gobierno, que fueron giradas a la comisión de Acuerdos comandada por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Entre esos ingresos sobresalen los nombres propuestos por el presidente Milei para ocupar vocalías en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa los fallos de corrupción de Comodoro Py. Los postulados son Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi.

La urgencia por estas sillas tiene un impacto directo en expedientes calientes. Según precisó Clarín, la Sala I es la que deberá definir si ratifica un polémico fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa $LIBRA mediante el cual decidió apartar a las querellas de la investigación que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano.

Además, el movimiento de estas piezas generará un efecto dominó en los tribunales de Retiro. Bertuzzi ya ocupa un lugar en la Sala I, pero Clarín detalló que, en caso de que el Senado apruebe el pliego de Yadarola, quien se verá obligado a dejar su puesto en la Cámara es el juez Leopoldo Bruglia. Tanto Bruglia como Bertuzzi fallaron en la causa «Cuadernos de las coimas» y son considerados enemigos por el kirchnerismo, que denuncia sistemáticamente que fueron trasladados a dedo durante la presidencia de Mauricio Macri.

La sesión también dejó una victoria para el Palacio San Martín. Tras meses de demoras que mantenían frenada la carrera diplomática, el Senado destrabó el conflicto y aprobó sin votos en contra un paquete de 27 ascensos en el servicio exterior (categorías A, B, C y D), dándole un fuerte respiro a la gestión del canciller Pablo Quirno.

El detalle de los 29 nombramientos judiciales aprobados