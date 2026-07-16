«Buen día para ahogar las penas»: la broma de Carlos III tras la derrota de Inglaterra ante Argentina

El rey Carlos III reaccionó con humor a la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, apenas unas horas después de la derrota por 2-1 frente a Argentina. Durante una visita oficial a la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery, en el condado de Dorset, el monarca bromeó con que quizá era «un buen día para ahogar algunas penas», en alusión al revés sufrido por la selección inglesa.

Carlos III se tomó con humor la eliminación de Inglaterra ante Argentina

Acompañado por la reina Camila, Carlos III participó en la inauguración de las celebraciones por el 250 aniversario de la histórica empresa cervecera. Tras servir una pinta de Fursty Ferret, una de las cervezas más populares de la compañía, hizo el comentario entre sonrisas, mientras la reina respondía con una carcajada al captar la referencia futbolística.

La derrota ante Argentina frustró el sueño de Inglaterra de disputar su primera final mundialista en 60 años. El encuentro, disputado en Atlanta, fue seguido por más de 24 millones de personas a través de BBC One e iPlayer, convirtiéndose en la emisión televisiva más vista del año en el Reino Unido.

El rey también expresó su apoyo al equipo en un mensaje publicado tras el partido. «Mis condolencias a Harry y al equipo. Aunque hoy los Three Lions os estéis lamiendo las heridas, seguís siendo el orgullo de una nación y os levantaréis de nuevo», escribió.

"Tal vez sea un buen día para ahogar algunas penas"



Carlos III, rey del Reino Unido, visitó un bar inglés después de la derrota de Inglaterra ante Argentina en el #Mundial2026. pic.twitter.com/lKRDQAFxu9 — Corta (@somoscorta) July 16, 2026

La decepción fue compartida por otros miembros de la familia real. El príncipe Guillermo elogió el desempeño del seleccionado y afirmó que todos los británicos se sentían orgullosos del esfuerzo realizado durante el torneo. Por su parte, la princesa Ana también aludió a la eliminación durante una actividad en Tailandia, donde comentó con ironía que el país «sabía manejar el fracaso».

Inglaterra aún deberá disputar el partido por el tercer puesto frente a Francia, mientras el recuerdo de la derrota ante Argentina sigue marcando el ánimo de los aficionados británicos.

Con información de Infobae