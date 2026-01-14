Video | El terrible accidente de un piloto en el Rally Dakar: salió despedido de su moto

El español Arnau Lledó se fracturó el tobillo en una caída que lo sacó del Rally Dakar.

El Rally Dakar es una competencia de riesgo para los pilotos y los accidentes están a la orden del día. En la Etapa 10, el español Arnau Lledó sufrió una de las caídas más fuertes de esta edición.

El piloto salió despedido de su moto después de una duna y cayó fuertemente en la arena. Quedó tendido varios minutos hasta que pudieron asistirlo.

Debió ser evacuado en helicóptero con su pierna izquierda inmovilizada. Después se confirmó que se trató de una fractura de tobillo.

«Arnau Lledó ha sufrido una caída en los primeros kilómetros de Etapa y debe abandonar el Dakar 2026. El piloto se encuentra bien, aunque ha sufrido lesiones en la pierna. En las próximas horas se le realizarán las pruebas médicas necesarias para obtener un diagnóstico concreto y valorar los siguientes pasos», informaron desde el equipo.

🏍️ Arnau Lledó se despide del #Dakar tras una espectacular caída en la etapa 10



El piloto español salió por los aires en el paso de una duna y ha sufrido una fractura en el pie



📺 Le escucharemos en el programa del Dakar, hoy a las 20:45 en Teledeporte y RTVE Play pic.twitter.com/KjF8mIDzLs — Teledeporte (@teledeporte) January 14, 2026

La categoría de motos es considerada la más peligrosa del Dakar con la dolorosa cifra de 24 muertes entre 1979 y 2025. Los vehículos suelen superar los 150 kilómetros por hora en terrenos muy complicados para el manejo.

El que también sufrió un accidente fuerte en la Etapa 10 en motos fue el australiano Daniel Sanders, que llegaba como líder. «Por desgracia, creo que me he roto varios huesos, la clavícula y el esternón otra vez. Ha sido muy duro. No puedo levantar el brazo», relató.