Video: Laucha Acosta, entre piñas y sillazos con los hinchas tras el duelo Atlético Tucumán-Talleres de Reserva

Lautaro Acosta, entrenador de la Reserva de Talleres, a las piñas con allegados de Atlético Tucumán. (Foto: Captura LPF Play)

El triunfo de Atlético Tucumán como local por 2-0 ante Talleres, por el torneo de Reserva, terminó en un verdadero escándalo. El partido estuvo marcado por varias decisiones del árbitro Valentín Ibáñez Mesa cuestionadas por el conjunto cordobés y, una vez finalizado, se desató una pelea fuera de la cancha en la que quedaron involucrados los hermanos Lautaro (entrenador de la T) y Rodrigo Acosta (ayudante).

Los dos fueron expulsados durante el partido, al igual que otros dos futbolistas de Talleres. El primer gol del Decano también generó polémica por una jugada en la que quedaron dudas sobre si la pelota había ingresado, mientras que el segundo tanto derivó en nuevos cruces dentro del campo.

Los jugadores tucumanos celebraron el 2-0 frente a uno de los futbolistas de Talleres y, tras el pitazo final, los incidentes se trasladaron al exterior del terreno de juego. Allí, las imágenes mostraron a los hermanos Acosta cruzándose con familiares y allegados al club tucumano, en medio de empujones y golpes.

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El «Laucha» Acosta dio su versión de lo sucedido y apuntó directamente contra el arbitraje. «Obviamente nos perjudicó de una manera escandalosa el referí hoy», aseguró en diálogo con TyC Sports, y cuestionó también las decisiones técnicas tomadas durante el encuentro.

El exdelantero de Lanús explicó además que él y su hermano fueron expulsados, según su versión, «por decirle nada» al árbitro, y negó que hayan existido insultos. Sobre el desenlace, contó que luego del segundo gol hubo cargadas y que, cuando el plantel se retiraba hacia el vestuario, habrían agredido al médico de Talleres y a uno de sus jugadores.

«Le tiran un sillazo a nuestro doctor, queda tirado y ahí arranca el lío», relató Acosta, quien sostuvo que el grupo reaccionó para defender a sus integrantes. «Obviamente nosotros nos defendimos y cubrimos a nuestros jugadores especialmente», afirmó.

Finalmente, el Laucha volvió a cargar contra el árbitro y consideró que fue «el gran culpable» de un final escandaloso.