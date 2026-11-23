El bonaerense Matías Rossi volvió a escribir una página dorada en la historia del automovilismo argentino y a ratificar su condición de máximo exponente del volante en la actualidad.

En la víspera, el piloto de Del Viso se consagró campeón del TC2000 en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría y alcanzó su duodécimo título nacional, una cifra que habla por sí misma de la grandiosa carrera deportiva que comenzó a construir hace más de dos décadas.

A bordo de la Corolla Cross del Toyota Gazoo Racing, el Misil protagonizó una remontada de aquellas tras largar desde el quinto cajón y llegar al triunfo, superando nada menos que a Franco Vivian (Chevrolet), su principal rival en la lucha por la corona.

La victoria, que significó su 48° triunfo en la especialidad, le permitió asegurar su séptima corona con una fecha de anticipación, conquistar el bicampeonato e igualar el récord de su máximo ídolo, Juan María Traverso.

🎉 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! 🎉 🙌 Todo el Toyota Gazoo Racing Argentina celebró con Matías Rossi el título del Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina. #YPFInfinia #EnergiaArgentina #TC2000 #Rossi https://t.co/DtJLiFKZxC — Carburando (@CarburandoTV) November 22, 2026

Ahora, Rossi comparte la cima con el Flaco como los máximos campeones de la historia. Sus primeras dos coronas llegaron en 2006 y 2007 con Chevrolet, mientras que las restantes fueron obtenidas con Toyota en 2011, 2013, 2020, 2025 y 2026.

Tras bajarse del podio, el piloto de 42 años no pudo contener la emoción por lo hecho en el circuito de Olavarría. “Juan (Traverso) es mi gran ídolo. Tuve dos desde que era chiquito, uno el Flaco y el otro Ayrton Senna. Haber llegado a eso es algo difícil de describir. Tengo 42 años y el tiempo pasa, estoy muy contento. Perdón, pero me cuesta no emocionarme”, expresó Rossi ante los micrófonos de Carburando.

🗣️🥹Matías Rossi se emocionó en diálogo con Carburando luego de que igualase a su ídolo, el Flaco Traverso, en 7 títulos como los máximos campeones del Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina. #TC2000 #YPFInfinia #EnergíaArgentina https://t.co/9LYUIBcv3g — Carburando (@CarburandoTV) November 22, 2026

Y agregó, en relación con sus chances de campeonar en el Turismo Carretera: “Ha sido un gran año. Llegar con chances de campeonato en las dos categorías es algo realmente muy bueno, así que veremos qué pasa. Está muy difícil el panorama en el TC, pero mientras haya posibilidades lo vamos a intentar”.

La primera corona de Rossi en el automovilismo nacional llegó en 2002, tras obtener el título en la Fórmula Súper Renault. Desde entonces, construyó una trayectoria que también incluye consagraciones en el Turismo Carretera, el Turismo Nacional y el Top Race, convirtiéndose en uno de los pilotos más exitosos de su generación.

Uno de sus años más destacados fue 2014, cuando logró coronarse tanto en el Turismo Carretera, con Chevrolet, como en la Clase 3 del Turismo Nacional, con Citroën. Posteriormente, sumó dos campeonatos consecutivos de Top Race V6, correspondientes a 2019 y 2020, temporada en la que también obtuvo el título del Súper TC2000.