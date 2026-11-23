A diferencia del último viernes, una recuperación de los mercados globales mejoró este lunes el rendimiento de los bonos argentinos y provocó una leve baja en el riesgo país que, al menos momentáneamente, le resta presión a la situación local. La caída se produjo en una jornada sin operaciones en la plaza doméstica debido al feriado nacional. El indicador soberano cedió a 1.035 puntos desde los 1.070 en los que había cerrado la semana anterior.

Si bien la reducción es marginal y no cambia en forma sustantiva el escenario, le permite al Gobierno nacional enfrentar la ola de rumores que se desató durante el fin de semana de mejor modo, corriendo definitivamente el foco hacia la situación internacional.

Este martes será un día complicado para la Casa Rosada y para el Ministerio de Economía porque el INDEC dará a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que decretará en forma oficial que la Argentina entró en recesión entre el segundo y el tercer trimestre de este año.

El Gobierno prepara una respuesta a este escenario basado en indicadores parciales de recuperación de algunos sectores durante octubre.

Qué pasó este lunes en los mercados

El mejor clima global tuvo como origen la recuperación de las acciones de la tecnológica NVIDIA, envuelta en las últimas semanas en un escándalo a partir de la renuncia presentada por su CEO, Jensen Huang.

Ese hecho, más una desconfianza general sobre el futuro de la inteligencia artificial, había provocado el colapso bursátil global que se vio en las últimas ruedas.

Frente a este escenario, la condición de debilidad de los activos argentinos hizo que ese golpe fuera de mayor escala, lo que disparó el riesgo país por encima de los 1000 puntos.

Este lunes, ese clima de escepticismo mundial se dio vuelta. Las acciones de NVIDIA volaron 30% y los mercados recuperaron valor, de lo cual también se nutrieron los bonos argentinos y redujeron el valor nominal del indicador soberano que elabora JPMorgan.

El salto NVIDIA se produjo como consecuencia del regreso a su posición de Huang. El ejecutivo había anunciado su dimisión en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales y presuntos riesgos de seguridad nacional para los Estados Unidos, a partir de su vínculo con una mujer investigada como posible integrante de servicios de inteligencia de China.

Con Huang repuesto en su cargo por la junta directiva, la acción de la compañía se disparó y traccionó al resto de los mercados. Tan relevante resultó el movimiento empresarial, que hasta el propio Donald Trump salió a respaldar su regreso.

Con la noticia circulando desde la última hora del domingo, los mercados asiáticos cerraron el lunes en alza y luego la tendencia se replicó en Europa y en Estados Unidos.

El FTSE de la bolsa de Londrés mejoró 1,3%, el CAC de Francia 1,5%, el DAX alemán 2.2%, la bolsa de Milán 0,6% y el IBEX de España 1,7%, entre los más relevantes.

En tanto, el US TECH de los Estados Unidos (que agrupa a las empresas tecnológicas) se disparó 7%, el US 500 5% y el Dow Jones 3,2%.

Con este escenario los ADRs de empresas argentinas experimentaron subas superiores al 5%.

El asterisco rojo de la rueda para la Argentina fue una nueva depreciación del real que roza los R$6 por dólar. Además, el Bovespa fue la única bolsa de la región en baja (1%). Esta relación es uno de los aspectos clave que miran los analistas por la estrecha conexión entre la economía brasileña y la argentina.

Si bien la recuperación de los bonos argentinos fue parcial, alcanzó para que el riesgo país frenara su escalada y retrocediera a la espera de la reapertura de la plaza local este martes.

Si se compara con el resto de América, solo Argentina está sufriendo estas fuertes oscilaciones, debido a las dudas políticas y a su capacidad de pago de deuda. Por ejemplo, en Uruguay el riesgo país apenas se movió un par de puntos y se ubica en escasas 93 unidades, el más bajo de la región. En Chile es de 111 puntos, en Perú de 132 puntos, en Paraguay –donde el caso Ueno Bank pasó desapercibido para su sistema financiero- es de 147 puntos, y en el Brasil de “Lula” subió a 220 puntos.

Por su parte, en el mercado cambiario no hubo operaciones y el dólar “blue” fue el único operado y se mantuvo en los valores del último cierre: 1655 pesos para la compra y 1.675 pesos para la venta.

En este contexto dominado por la incertidumbre, este jueves el Ministerio de Economía deberá afrontar una exigente renovación de deuda por unos 20 billones de pesos.

En principio, los vencimientos escalaban a 29,3 billones de pesos, pero la semana pasada se realizó un canje de una letra atada al dólar. Se rescató el 60% de esa obligación y se redujo el monto a pagar.

No obstante, la cifra es significativa y será un desafío para la Secretaría de Finanzas, que este martes publicará el menú de bonos a ofrecer. Esta combinación revelará cuál será el objetivo del Gobierno: si extender plazo o asegurar la renovación de los vencimientos aunque a mayor tasa.

Este tipo de licitaciones están siendo seguidas muy de cerca por los analistas, dado que los intereses que se pagan se capitalizan y no entran en el cálculo del resultado fiscal base caja. Esos montos se suman al stock de deuda en pesos que de acuerdo a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a septiembre aumentó en unos 74 mil millones de pesos.