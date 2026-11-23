Vuelta de página y cambio de chip para Boca Juniors, que ya piensa en su próximo objetivo competitivo: el desafío de consagrarse también en el torneo doméstico.

El Xeneize, que anoche festejó con su gente, retomó las prácticas tras la obtención de la Copa Sudamericana con la mira puesta en el duelo del miércoles ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura Argentino.

Aunque el plantel viene acumulando un gran desgaste el último tiempo, tras competir de igual a igual en todos los frentes, la mayoría de los titulares el pasado sábado en Barranquilla le hicieron saber a Rodolfo Arruabarrena que no se quieren perder el duelo ante la Lepra mendocina.

No obstane eso, el Vasco deberá analizar más allá de la voluntad de sus jugadores y tener en cuenta que varios terminaron al límite en un partido donde el calor y la humedad hicieron mella. El ejemplo más claro fue el de Leandro Paredes, quien incluso se descompensó.

Foto: Clarín. Los festejos xeneizes tras la obtención de la Copa Sudamericana. Paredes, Ascacíbar, Aranda y compañía.

El capitán sufrió un golpe de calor con deshidratación, tuvo que ser reemplazado en el complemento y luego se desmayó, por lo que fue llevado a la clínica para someterse a estudios, que finalmente dieron bien. Hoy hizo regenerativo sin problemas y quiere estar ante Independiente Rivadavia.

Los otros nombres “comprometidos” desde lo físico y que llegan algo golpeados son Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar.

El lateral zurdo y el Ruso ya estaban entre algodones antes de enfrentar a Atlético Mineiro, mientras que el zaguero central viene fatigado de tantos partidos ininterrumpidos, aunque ello no impediría que siga en la alineación titular.

Arruabarrena, que pretende poner lo mejor en cancha, tendrá la práctica de mañana para definir el posible equipo. De todas formas, por la cercanía de la definición, los festejos y los pocos entrenamientos, por ahora es complejo perfilar un once.