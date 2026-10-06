Video: Messi no pudo contener las lágrimas en el colectivo antes de su despedida con la Selección ante Benín
El capitán argentino fue captado entre lágrimas mientras viajaba rumbo al Monumental para disputar su último partido con la camiseta albiceleste.
Llegó el día que durante tantos años pareció lejano. Lionel Messi tendrá este martes su última presentación con la Selección Argentina y, antes de llegar al Monumental, protagonizó una imagen que refleja la emoción por todo lo que está a punto de vivir.
En un video de apenas cinco segundos, difundido en redes sociales, se puede ver al capitán sentado en el colectivo que traslada al plantel rumbo al estadio, entre lágrimas y visiblemente emocionado, mientras avanza hacia el escenario de una despedida que quedará marcada en la historia de la Selección.
🇦🇷🥺 LIONEL MESSI LLORANDO EN EL MICRO. https://t.co/qkrjilN4up— JS (@juegosimple__) October 6, 2026
No hace falta demasiado para entender el significado de la escena. Después de más de 20 años con la camiseta argentina, el 10 está a pocas horas de cerrar una etapa que incluyó frustraciones, críticas y, finalmente, los títulos que tanto buscó: la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.
Frente a Benín, el rosarino jugará por última vez con la celeste y blanca y tendrá su despedida ante un Monumental que se prepara para una noche especial. La pelota todavía no empezó a rodar, pero la emoción ya se hizo presente.
Y en apenas tres segundos, el capitán dejó una imagen que resume lo que significa este momento: el último viaje de Messi hacia una cancha con la camiseta de la Selección Argentina.
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