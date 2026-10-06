Video: Messi no pudo contener las lágrimas en el colectivo antes de su despedida con la Selección ante Benín

Foto: Fernando de la Orden / Despedida de Lionel Messi. El micro con la selección argentina parte desde el predio de Ezeiza rumbo al Estadio Monumental 06-10-2026

Llegó el día que durante tantos años pareció lejano. Lionel Messi tendrá este martes su última presentación con la Selección Argentina y, antes de llegar al Monumental, protagonizó una imagen que refleja la emoción por todo lo que está a punto de vivir.

En un video de apenas cinco segundos, difundido en redes sociales, se puede ver al capitán sentado en el colectivo que traslada al plantel rumbo al estadio, entre lágrimas y visiblemente emocionado, mientras avanza hacia el escenario de una despedida que quedará marcada en la historia de la Selección.

🇦🇷🥺 LIONEL MESSI LLORANDO EN EL MICRO. https://t.co/qkrjilN4up October 6, 2026

No hace falta demasiado para entender el significado de la escena. Después de más de 20 años con la camiseta argentina, el 10 está a pocas horas de cerrar una etapa que incluyó frustraciones, críticas y, finalmente, los títulos que tanto buscó: la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Frente a Benín, el rosarino jugará por última vez con la celeste y blanca y tendrá su despedida ante un Monumental que se prepara para una noche especial. La pelota todavía no empezó a rodar, pero la emoción ya se hizo presente.

Y en apenas tres segundos, el capitán dejó una imagen que resume lo que significa este momento: el último viaje de Messi hacia una cancha con la camiseta de la Selección Argentina.