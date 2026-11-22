En enero de 2024 hubo un masiva respuesta a la inscripción de demanda de lotes sociales en Bariloche, ante anuncios del intendente Cortés. Foto: Archivo

El Intendente de Bariloche se refirió a los lotes sociales que generan gran expectativa en la ciudad. El sorteo estaba previsto para el mes de noviembre, sin embargo, Cortés explicó que están esperando que avancen las obras para asegurar el acceso al agua en los terrenos.

Según el registro de demanda de la Municipalidad, hay alrededor de 9.000 personas inscriptas para participar del sorteo de los 750 lotes.

«Son 750 terrenos, es mucha agua y mucha electricidad», afirmó Cortés durante una conferencia de prensa. «Nos falta la provisión de agua, tienen que hacer las perforaciones. Algunas empresas empezaron a perforar y otras no. Hay un tramiterío en ARSA para la autorización para perforar», explicó el mandatario.

El sorteo de los lotes estaba previsto para noviembre, luego de las elecciones para la conformación de la Convención Constituyente, pero todavía no hay una fecha confirmada. Consultado por este panorama y la posibilidad de concretar el sorteo antes de fin de año, Cortés reiteró: «los terrenos están, lo que no quiero es entregarlos sin servicios. No se van a ir ni nada».

Desde el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (Imtvhs) explicaron que, una vez que esté el registro definitivo de demandantes, tendrán que depurar y preseleccionar, entre las personas inscriptas, «para verificar que no estén construyendo viviendas sin declarar, y así evitar dar un lote a quien ya tiene”.

Hay 9000 personas esperando el sorteo de lotes sociales. Cortés afirmó que se están llevando a cabo obras para garantizar servicios. Foto: Archivo.

Según explicaron desde el Instituto lo harán a través de un cruzamiento de datos municipales, como el registro de la propiedad inmueble, el padrón de la Ley Pierri, el pago de impuestos y otros datos como ordenanzas previas a través de las que se otorgaron lotes sociales años atrás.

«Queremos entregar con agua los terrenos. Estamos haciendo los estudios técnicos para garantizarle a todo el que tenga un terreno, agua para construir», remarcó Cortés y agregó que además se está evaluando «si las perforaciones nos van a dar suficiente agua».

Los terrenos tendrán entre 200 y 300 metros cuadrados, y están ubicados en el este de la ciudad, cerca del Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche (Pitba). Según afirmaron desde el Imtvhs, los lotes tendrían un costo aproximado de 12 millones de pesos (7.692 US$), que los adjudicatarios podrán pagar al contado o en distintos planes de pago de hasta 72 cuotas.

Los lotes fueron generados, en el marco de la emergencia habitacional, por los acuerdos con privados a los que les aprobaron parámetros urbanísticos por ordenanza en el Concejo Deliberante, como el barrio Cerro Lindo, en el cerro Otto, donde se construye un barrio privado.

Desde el 2024, miles de barilochenses se anotan en el registro de demanda, para poder acceder a un terreno donde construir una casa propia.

Quienes quieran formar parte del sorteo, deberán inscribirse en el registro de demandantes de la Municipalidad, a través del Instituto de Tierra y Vivienda. Es requisito para formar parte ser residente de la ciudad de Bariloche y no estar ocupando un terreno.