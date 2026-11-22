Ante la presencia de especies desconocidas, llega una propuesta para comprender la biodiversidad.

Investigadores del INTA y el CONICET desarrollaron B.I.C.H.O.S., una herramienta digital gratuita que permite identificar insectos, conocer sus funciones ecológicas y resolver dudas frecuentes. La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a productores y a la comunidad, promoviendo una convivencia más responsable con la biodiversidad regional.

Una herramienta para conocer antes de actuar

Los insectos están presentes en prácticamente todos los ambientes de la Patagonia. Habitan jardines, viviendas, montes, chacras y establecimientos productivos, aunque muchas veces su aparición genera interrogantes, preocupación o temor. ¿Se trata de una abeja o una avispa? ¿Puede representar un riesgo? ¿Es perjudicial para los cultivos? ¿Conviene eliminarlo o dejarlo continuar su camino?

Para responder estas preguntas, investigadores del Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos (GEPI), perteneciente al Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB, INTA-CONICET), desarrollaron B.I.C.H.O.S., una plataforma digital que reúne información científica sobre los insectos que conviven con las personas en la región.

Su nombre corresponde a las iniciales de Buscador de Insectos: Consultas, Herramientas, Orientación y Soluciones. Se trata de una guía web interactiva, diseñada íntegramente en Bariloche, que permite acceder gratuitamente a información confiable mediante fotografías, descripciones sencillas y recursos visuales.

La herramienta permite detectar especies de insectos y conocer de cerca sus efectos.

A diferencia de los catálogos especializados, esta herramienta no está destinada exclusivamente a investigadores. Su propuesta es acercar conocimientos a cualquier persona interesada en reconocer los insectos que encuentra en su entorno, comprender sus características y conocer las funciones que desempeñan.

Identificar para comprender

Uno de los principales recursos de B.I.C.H.O.S. son sus guías visuales comparativas, que facilitan la diferenciación de especies con características similares.

Un ejemplo habitual son las avispas, que frecuentemente se confunden entre sí o con las abejas. Reconocer correctamente cada insecto permite evitar interpretaciones equivocadas y comprender que no todos representan los mismos riesgos ni cumplen idénticas funciones.

La plataforma también ofrece orientación frente a situaciones cotidianas. Cuando aparece un insecto desconocido, es frecuente buscar respuestas en internet o consultar redes sociales. Sin embargo, esa información puede corresponder a especies de otras regiones o carecer de respaldo científico.

Desarrollada por el Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos (GEPI) del INTA Bariloche, IFAB (INTA-CONICET.

Frente a esta situación, los especialistas del GEPI proponen contenidos elaborados a partir de sus investigaciones y del conocimiento acumulado sobre los insectos patagónicos.

Además, la herramienta se encuentra en permanente actualización. Las consultas y preguntas frecuentes que recibe el equipo contribuyen a ampliar sus contenidos, incorporando información sobre aquellos organismos que generan mayor curiosidad o preocupación.

Aliados de la producción agropecuaria

Más allá de su utilidad para identificar especies, B.I.C.H.O.S. invita a reflexionar sobre la importancia de los insectos en los sistemas productivos.

Numerosas especies desempeñan funciones esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas. Algunas participan en la polinización, otras contribuyen al control biológico de plagas y muchas intervienen en la descomposición de materia orgánica.

Estos procesos resultan fundamentales para mantener el equilibrio ambiental y favorecer distintas actividades agropecuarias. Sin embargo, la percepción negativa que existe sobre determinados insectos suele extenderse a otros que son inofensivos o beneficiosos.

Desde el GEPI destacan que conocer la biodiversidad constituye un primer paso para promover una convivencia responsable, diferenciando aquellas especies que pueden ocasionar inconvenientes de las que cumplen funciones positivas.

En este sentido, contar con información regional resulta especialmente valioso para productores agropecuarios, trabajadores rurales y personas vinculadas con actividades al aire libre.

Ciencia patagónica al alcance de todos

El desarrollo de B.I.C.H.O.S. forma parte de las acciones de extensión y comunicación científica impulsadas por el GEPI, orientadas a acercar los resultados de las investigaciones a la sociedad.

La plataforma puede utilizarse desde teléfonos celulares, computadoras o tablets, mediante un formato intuitivo y de acceso libre. Su utilidad también alcanza a docentes, estudiantes, familias y aficionados a la naturaleza, que encuentran información adaptada a las características de la región.

En tiempos de circulación acelerada de contenidos digitales, disponer de herramientas respaldadas por especialistas representa una oportunidad para fortalecer la educación ambiental y promover decisiones informadas.

Con esta iniciativa, el IFAB demuestra cómo el conocimiento generado desde instituciones científicas de la Patagonia puede transformarse en soluciones concretas y accesibles.

Porque comprender qué insectos nos rodean, reconocer sus funciones y aprender a convivir con ellos también constituye una manera de cuidar la biodiversidad y los ambientes productivos regionales.

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