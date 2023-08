Video| Mirá la película inédita del primer título de Lionel Messi con el Inter Miami: “La Pr1mera”

Inter Miami publicó una película inédita sobre los festejos por la Leagues Cup, el primer título de su historia. Por su puesto, el protagonista principal es nada más y nada menos que una victoria que el astro Lionel Messi.

El campeón del mundo en Qatar 2022 revolucionó el fútbol de Estados Unidos desde su llegada y la misma la trasladó a los campos de juego, ya que tuvo una actuación descollante para que su equipo se quede con el título al vencer por penales al Nashville SC. El rosarino, en solo siete encuentros, fue el máximo artillero de la competencia con 10 tantos y además brindó una asistencia.

El conjunto de Miami, que arrastraba once encuentros sin triunfos antes de la llegada de Messi, inició con el pie derecho esta competencia que reúne a los los equipos de tres países -Canadá, México y Estados Unidos- y de dos competencias (MLS y Liga MX).

Se quedó con el primer puesto de su zona al vencer por 2 a 1 al Cruz Azul de México y golear por 4 a 0 al Atlanta United. En 16avos dio una muestra de carácter al imponerse por 3 a 1 en el clásico contra Orlando City y a esto le siguió el apasionante duelo de octavos ante Dallas FC, equipo con el que igualó 4 a 4 y logró superar en la definición por penales.

En cuartos vapuleó a Charlotte FC por 4-0. Luego, en semifinales, derrotó 4-1 a Philadelphia Union y por último, se impuso en la final ante el Nashville SC por penales (10 a 9), tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

«3 países. 2 ligas. 1 campeón se coronó. ¡Una mirada retrospectiva a nuestra final en la Leagues Cup para conquistar La Pr1mera!», escribió el Inter Miami en las redes sociales.

En las imágenes difundidas por la institución se puede ver con detalle cómo se vivió la previa al encuentro y luego destacó el golazo del argentino para abrir el marcador, la desazón por la igualdad y la tensión con la que se vivieron los penales.

Luego fue el turno del trofeo que fue bautizado como “La Pr1mera”, el primer galardón que se lucirá en las vitrinas de la franquicia que recién lleva cuatro años compitiendo en la MLS. También se colaron fragmentos de lo que fueron los festejos dentro del vestuario visitante antes de retornar a Miami.

3 countries. 2 leagues. 1 champion was crowned 🏆



A look back at our @LeaguesCup final to conquer La Pr1mera! pic.twitter.com/TOh1csuudU