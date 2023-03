El divertido ritual de los jugadores de la Selección Argentina para «bautizar» a los nuevos convocados

En la previa al partido en el que la Selección Argentina enfrenta a Panamá, los jugadores compartieron un divertido momento en la concentración cuando los nuevos convocados fueron sometidos al típico «bautismo» que se hace en los planteles en donde tuvieron que subirse a una silla y cantar para todos los presentes.

Valentín Carboni, Lautaro Blanco, Máximo Perrone y Facundo Buonanotte fueron sometidos al ritual de iniciación de la Scaloneta y todos pasaron un momento muy divertido.

¡NO SE SALVARON DE LA TRADICIÓN! 🤣 El bautismo musical para los pibes de la Scaloneta.



📸 Ángel Di María pic.twitter.com/kYnDajuZGS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 23, 2023

Uno de los máximos referentes de este plantel, Ángel Di María, fue el encargado de compartir los shows en sus historias de Instagram, en donde se vio a Lionel Messi, muy entretenido y muerto de la risa con la performance de sus compañeros.

Lejos de hacerlos sentir incómodos, los futbolistas más experimentados del plantel celebraron las interpretaciones de sus compañeros con aplausos y elogios, lo que hizo que el momento no sea tan vergonzozo.

Los chicos eligieron canciones populares como «Deja de llorar«, de El Polaco, «Mi celosa hermosa», de Sergio Torres, «No me arrepiento de este amor«, de Gilda y «Ya no vuelvas», de La Konga, precisamente una de las bandas que actuarán esta tarde en la fiesta de los campeones.