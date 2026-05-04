Sorteo Quini 6 sin ganadores: ¿te animás a jugar por $7.150 millones el próximo miércoles?

Quini 6 volvió a ser el centro de atención de los apostadores argentinos este domingo 3 de mayo 2026. En el sorteo número 3.370, las modalidades más esperadas —Tradicional, La Segunda y Revancha— no registraron tarjetas con seis aciertos, lo que generó un incremento inmediato en las expectativas para el resto de la semana.

Según informó oficialmente la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, la suerte estuvo esquiva para el premio mayor, aunque miles de personas lograron premios menores en las categorías de 5 y 4 aciertos.

Resultados Quini 6: números ganadores del domingo 3 de mayo 2026

Durante el sorteo 3.370 del Quini 6, la urna electrónica arrojó combinaciones que resultaron difíciles de alcanzar para los apostadores de todo el país. A continuación, detallamos los números favorecidos en cada modalidad:

Tradicional Primer Sorteo : 09 – 15 – 17 – 30 – 37 – 43 (Vacante)

: 09 – 15 – 17 – 30 – 37 – 43 (Vacante) La Segunda del Quini : 00 – 06 – 10 – 15 – 21 – 25 (Vacante)

: 00 – 06 – 10 – 15 – 21 – 25 (Vacante) La Revancha : 05 – 07 – 19 – 28 – 29 – 32 (Vacante)

: 05 – 07 – 19 – 28 – 29 – 32 (Vacante) Siempre Sale: 00 – 12 – 22 – 28 – 41 – 44 (14 ganadores con 5 aciertos)

A pesar de que los pozos principales no hallaron dueño, la modalidad «Siempre Sale» cumplió con su promesa y repartió más de $367 millones entre 14 afortunados que lograron cinco aciertos, otorgando a cada uno una cifra superior a los $26 millones.

Próximo sorteo del Quini 6: el pozo acumulado roza los $7.150 millones

Tras los resultados de este domingo, la Lotería de Santa Fe anunció que el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de $7.150 millones para el sorteo del próximo miércoles 6 de mayo 2026.

Este monto se posiciona como uno de los más atractivos del semestre, distribuyéndose de la siguiente manera:

Tradicional: $1.480 millones

La Segunda: $830 millones

Revancha: $4.385 millones

Siempre Sale: $300 millones

Los interesados tienen tiempo hasta las últimas horas del miércoles para registrar sus apuestas en las agencias oficiales. Como es habitual, el sorteo podrá seguirse en vivo a las 21:15 para conocer si finalmente alguien logra quebrar la racha de pozos vacantes.